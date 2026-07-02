¡No guardes el paraguas! Lluvias volverán a golpear gran parte de México; consulta el pronóstico del clima

Si este jueves tienes pensado salir por la tarde, conviene no confiarte del cielo despejado de la mañana. El pronóstico del clima indica que las lluvias volverán a ganar terreno en gran parte del país y alcanzarán nuevamente a la Ciudad de México, el Edomex y varias entidades donde podrían presentarse tormentas intensas acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Mientras algunas regiones deberán prepararse para una jornada de lluvias torrenciales, en el norte y noroeste del país continuará el ambiente muy caluroso, con temperaturas que podrían superar los 40 grados; el contraste marcará el clima de este 2 de julio, por lo que las condiciones cambiarán de forma importante dependiendo de la zona donde te encuentres.

Si vives en estos estados, el paraguas será tu mejor aliado

Las lluvias más intensas se concentrarán en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Oaxaca, donde se esperan precipitaciones capaces de provocar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos, además de deslaves en zonas montañosas.

También habrá lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Morelos, Chiapas, la CDMX y Edomex, mientras que otras entidades del país registrarán chubascos de menor intensidad durante la tarde y noche.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos si se transita por vialidades con antecedentes de inundaciones, ya que las tormentas podrían desarrollarse en poco tiempo y reducir considerablemente la visibilidad.

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En la CDMX y el Edomex también se esperan tormentas

Para el Valle de México, el panorama apunta a una mañana fresca, pero conforme avance el día aumentará la nubosidad y llegarán lluvias fuertes tanto en la CDMX como en municipios del Estado de México.

Además de las precipitaciones, existe probabilidad de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento que podrían complicar la circulación durante la tarde. En la capital del país se prevén temperaturas máximas de entre 24 y 26 grados, mientras que en Toluca el ambiente será más fresco, con máximas cercanas a los 20 grados.

El calor seguirá apretando en el norte del país

Aunque buena parte de México tendrá lluvias durante este jueves, el calor continuará dominando en varias entidades del norte y noroeste del país.

Estas serán las temperaturas más altas previstas:

