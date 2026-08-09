¿Otro diluvio en México? Pronóstico del clima para hoy domingo 9 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que seguirán las lluvias en gran parte del territorio nacional.
Millones de mexicanos tendrán seguir cargando con el paraguas, pues el pronóstico del clima para este domingo 9 de agosto indica que seguirán las fuertes lluvias en varios estados del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que el monzón mexicano y el avance de una nueva onda tropical generarán precipitaciones en gran parte del territorio nacional.
¿Dónde lloverá este domingo 9 de agosto?
Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
Mientras que en los estados de Baja California Sur, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo habrían chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm).
Consulta el #PronósticoDelTiempo en regiones del noroeste, norte y noreste de #México, durante las próximas tres horas. Para mayor información consulta los gráficos. pic.twitter.com/yTSIQpmOpW— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 9, 2026
No podemos dejar de lado que también se esperan intervalos de chubascos en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.
Clima en CDMX y Estado de México este domingo 9 de agosto
Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, con un ambiente fresco y presencia de bruma en la CDMX y Estado de México.
Por la tarde, las condiciones serán de templadas a cálidas, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el oeste y centro del Estado de México.
En la Ciudad de México se estima una temperatura máxima de entre 25 y 27 °C, mientras que la mínima oscilará entre 13 y 15 °C. Para Toluca se pronostica una máxima de 21 a 23 °C y una mínima de 9 a 11 °C. Asimismo, se esperan vientos de componente este de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 40 km/h.
¿Cuál será la temperatura para este domingo 9 de agosto?
Baja California será el estado más caluroso este domingo 9 de agosto, pues se esperan temperaturas máximas superiores a 45 °C.
Habrían temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.
Se pronóstican #Lluvias, #Chubascos y lluvias fuertes en regiones de #EdoMéx y alcaldías de la #CDMX. pic.twitter.com/4VG9XgwVb9— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 8, 2026
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Mientras que los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México podrían alcanzar temperaturas máximas de 30 a 35 °C.