¿Otro diluvio en México? Pronóstico del clima para hoy domingo 9 de agosto

Millones de mexicanos tendrán seguir cargando con el paraguas, pues el pronóstico del clima para este domingo 9 de agosto indica que seguirán las fuertes lluvias en varios estados del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que el monzón mexicano y el avance de una nueva onda tropical generarán precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este domingo 9 de agosto?

Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Mientras que en los estados de Baja California Sur, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo habrían chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm).

Consulta el #PronósticoDelTiempo en regiones del noroeste, norte y noreste de #México, durante las próximas tres horas. Para mayor información consulta los gráficos. pic.twitter.com/yTSIQpmOpW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 9, 2026

No podemos dejar de lado que también se esperan intervalos de chubascos en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Clima en CDMX y Estado de México este domingo 9 de agosto

Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, con un ambiente fresco y presencia de bruma en la CDMX y Estado de México.

Por la tarde, las condiciones serán de templadas a cálidas, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el oeste y centro del Estado de México.

En la Ciudad de México se estima una temperatura máxima de entre 25 y 27 °C, mientras que la mínima oscilará entre 13 y 15 °C. Para Toluca se pronostica una máxima de 21 a 23 °C y una mínima de 9 a 11 °C. Asimismo, se esperan vientos de componente este de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 40 km/h.

¿Cuál será la temperatura para este domingo 9 de agosto?

Baja California será el estado más caluroso este domingo 9 de agosto, pues se esperan temperaturas máximas superiores a 45 °C.

Habrían temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México podrían alcanzar temperaturas máximas de 30 a 35 °C.