Se metió a su casa y le exigió 100 mil pesos para devolvérsela; cae otro por despojo en Edomex

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) completaron el arresto de un hombre que está acusado de presuntamente despojar a una mujer de su casa en el municipio de Zumpango.

El sujeto, identificado como Alexis “N”, fue denunciado ante las autoridades del Edomex por una mujer que afirma que invadió su casa y le exigió una cuantiosa suma para devolvérsela.

La víctima se tuvo que ir de su hogar por miedo a que le hicieran daño a ella o a su hija, pero el calvario no paró ahí, pues el sujeto acudió a su tienda para intentar extorsionarla.

Se metió a su casa e intentó extorsionarla

El reporte de las autoridades señala que la mujer adquirió una vivienda en Zumpango, Estado de México, gracias a un crédito Infonavit, pero el 8 de diciembre de 2025, Alexis “N” llegó en una camioneta y le dijo que el inmueble ya era de su propiedad, amenazándola con un arma de fuego.

La mujer tuvo que abandonar la propiedad, en compañía de su hija, e interpuso una demanda ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Detienen a Alexis “N” por despojo e intento de extorsión en Edomex|Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Mientras se llevaban a cabo las investigaciones, el arrestado acudió a la tienda de abarrotes de mujer para exigirle 20 mil pesos a cambió de no incendiar el negocio.

Además, la víctima señaló que Alexis “N" no iba solo, pues también sufrió intimidación de hombre, quienes con un arma de fuego le habrían exigido 100 mil pesos para regresarle su casa.

Detienen a hombre por despojo en Zumpango

Luego de que se giró la orden de aprehensión contra Alexis “N”, autoridades del Estado de México completaron su arresto y lo ingresaron al Centro Penitenciario de Zumpango, donde esperará un juicio para determinar su responsabilidad en los dos delitos que se le acusa.

Y es que además del presunto despojo, la denuncia también incluye su participación por el intento de extorsión contra la misma mujer.

