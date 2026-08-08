Diluvio en la capital: Lista de todas las inundaciones en CDMX HOY viernes 7 de agosto
La fuerte lluvia que azotó a la CDMX la tarde y noche de este viernes 8 de agosto provocó inundaciones y otras afectaciones.
La fuerte lluvia que azotó a la CDMX la tarde y noche de este viernes 8 de agosto provocó inundaciones y otras afectaciones.
Usuarios de redes sociales compartieron videos donde se puede apreciar la acumulación de agua en distintas calles y avenidas de la capital del país.
Inundaciones en CDMX hoy viernes 7 de agosto
La zona sur de la capital del país ha sido la más afectada por el diluvio de este viernes 7 de agosto, pues se reportan inundaciones en el bajo puente de Picacho y Periférico.
Otros de los puntos de la CDMX son afectaciones son:
- Héroes de Padierna, Tlalpan
- Picacho-Ajusco
- Calzada de Tlalpan
- Galeana, Tlalpan
- San Gabriel, Santa Teresita y San Pedro, Álvaro Obregón
- Centro Comercial Perisur
- Caída de plafón en la estación Universidad del Metro CDMX
- Río Churubusco
- Colonia Ramón Millán
#AlertaVial ⚠️ ¡Tremendo aguacerazo! Fuertes lluvias provocan severas inundaciones en el bajopuente de Periférico y Picacho Ajusco 🌧️🌊— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 8, 2026
Las precipitaciones registradas al sur de la CDMX anegaron por completo el paso a desnivel, convirtiendo la vialidad en un punto crítico para… pic.twitter.com/V1In6lWSTn
Alerta Roja por diluvio en la CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta roja por la intensificación de la lluvia en La Magdalena Contreras.
Mientras que se mantiene alerta naranja y alerta amarilla en las demás demarcaciones de la Ciudad de México.
Alcaldías de la CDMX con alerta naranja:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Tlalpan
Alcaldías de la CDMX con alerta amarilla:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Recomendaciones para manejar bajo la lluvia
Si tienes que manejar en medio de la tormenta de esta noche, sigue estas recomendaciones para evitar accidentes automovilísticos:
- Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.
- Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.
- Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.
- Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.
- No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.
🌧️⚡ Fuertes lluvias en el sur de la Ciudad de México con pronóstico de tormentas y granizo— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 7, 2026
Las precipitaciones de esta tarde han comenzado a concentrarse en las alcaldías del sur del Valle de México.
Los radares meteorológicos prevén que las lluvias se extiendan de forma… pic.twitter.com/ovexIw8PeL
Recomendaciones antes, durante y después de las lluvias:
- Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.
- Recuerda siempre tener a la mano una lámpara.
- Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsar.
- Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de menor riesgo, donde no llegue el agua.
- No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.