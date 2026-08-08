Diluvio en la capital: Lista de todas las inundaciones en CDMX HOY viernes 7 de agosto

La fuerte lluvia que azotó a la CDMX la tarde y noche de este viernes 8 de agosto provocó inundaciones y otras afectaciones.

Usuarios de redes sociales compartieron videos donde se puede apreciar la acumulación de agua en distintas calles y avenidas de la capital del país.

Inundaciones en CDMX hoy viernes 7 de agosto

La zona sur de la capital del país ha sido la más afectada por el diluvio de este viernes 7 de agosto, pues se reportan inundaciones en el bajo puente de Picacho y Periférico.

Otros de los puntos de la CDMX son afectaciones son:



Héroes de Padierna, Tlalpan

Picacho-Ajusco

Calzada de Tlalpan

Galeana, Tlalpan

San Gabriel, Santa Teresita y San Pedro, Álvaro Obregón

Centro Comercial Perisur

Caída de plafón en la estación Universidad del Metro CDMX

Río Churubusco

Colonia Ramón Millán



#AlertaVial ⚠️ ¡Tremendo aguacerazo! Fuertes lluvias provocan severas inundaciones en el bajopuente de Periférico y Picacho Ajusco 🌧️🌊



Las precipitaciones registradas al sur de la CDMX anegaron por completo el paso a desnivel, convirtiendo la vialidad en un punto crítico para… pic.twitter.com/V1In6lWSTn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 8, 2026

Alerta Roja por diluvio en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta roja por la intensificación de la lluvia en La Magdalena Contreras.

Mientras que se mantiene alerta naranja y alerta amarilla en las demás demarcaciones de la Ciudad de México.

Alcaldías de la CDMX con alerta naranja:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Tlalpan

Alcaldías de la CDMX con alerta amarilla:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Recomendaciones para manejar bajo la lluvia

Si tienes que manejar en medio de la tormenta de esta noche, sigue estas recomendaciones para evitar accidentes automovilísticos:



Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.

Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.

Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.

Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.

No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.

🌧️⚡ Fuertes lluvias en el sur de la Ciudad de México con pronóstico de tormentas y granizo



Las precipitaciones de esta tarde han comenzado a concentrarse en las alcaldías del sur del Valle de México.



Los radares meteorológicos prevén que las lluvias se extiendan de forma… pic.twitter.com/ovexIw8PeL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 7, 2026

Recomendaciones antes, durante y después de las lluvias:

