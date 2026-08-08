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Diluvio en la capital: Lista de todas las inundaciones en CDMX HOY viernes 7 de agosto

La fuerte lluvia que azotó a la CDMX la tarde y noche de este viernes 8 de agosto provocó inundaciones y otras afectaciones.

Inundaciones en CDMX viernes 7 de agosto
Inundaciones en CDMX viernes 7 de agosto|Azteca Noticias

Escrito por: Eder Martínez

La fuerte lluvia que azotó a la CDMX la tarde y noche de este viernes 8 de agosto provocó inundaciones y otras afectaciones.

Usuarios de redes sociales compartieron videos donde se puede apreciar la acumulación de agua en distintas calles y avenidas de la capital del país.

Inundaciones en CDMX hoy viernes 7 de agosto

La zona sur de la capital del país ha sido la más afectada por el diluvio de este viernes 7 de agosto, pues se reportan inundaciones en el bajo puente de Picacho y Periférico.

Otros de los puntos de la CDMX son afectaciones son:

  • Héroes de Padierna, Tlalpan
  • Picacho-Ajusco
  • Calzada de Tlalpan
  • Galeana, Tlalpan
  • San Gabriel, Santa Teresita y San Pedro, Álvaro Obregón
  • Centro Comercial Perisur
  • Caída de plafón en la estación Universidad del Metro CDMX
  • Río Churubusco
  • Colonia Ramón Millán

Alerta Roja por diluvio en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta roja por la intensificación de la lluvia en La Magdalena Contreras.

Mientras que se mantiene alerta naranja y alerta amarilla en las demás demarcaciones de la Ciudad de México.

Alcaldías de la CDMX con alerta naranja:

  • Álvaro Obregón
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Tlalpan

Alcaldías de la CDMX con alerta amarilla:

  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Recomendaciones para manejar bajo la lluvia

Si tienes que manejar en medio de la tormenta de esta noche, sigue estas recomendaciones para evitar accidentes automovilísticos:

  • Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.
  • Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.
  • Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.
  • Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.
  • No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.

Recomendaciones antes, durante y después de las lluvias:

  • Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.
  • Recuerda siempre tener a la mano una lámpara.
  • Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsar.
  • Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de menor riesgo, donde no llegue el agua.
  • No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.

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