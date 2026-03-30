México enfrentará intensas lluvias y frío por una masa de aire polar: estados afectados por el clima

¿Vacaciones de Semana Santa con mal clima? La masa de aire polar asociada al frente frío número 42 provocará un descenso en las temperaturas en México, así como rachas de viento fuertes este lunes 30 de marzo.

Varios estados del centro y sur de México registrarán lluvias debido a la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión. Esto también ocasionará la caída de aguanieve en cimas montañosas.

¿En dónde lloverá en México este lunes 30 de marzo?

Lluvias fuertes : Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Chubascos: Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Colima, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Yucatán. Lluvias aisladas: Baja California Sur y Tamaulipas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la caída de aguanieve en zonas montañosas con altitudes superiores a 4 mil 200 msnm del occidente, centro y oriente del país.

¿Hará calor este lunes en México?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz y Quintana Roo.

Para la madrugada también se prevé:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: z onas serranas de Chihuahua y Durango.

onas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Clima hoy en CDMX y Edomex

¡Saca un paraguas! Tanto para protegerte de las lluvias como del sol. Se prevé un cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y lluvias con chubascos en la CDMX; ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¡Ojo! Se podrían activar las alertas de lluvias para la capital. La temperatura mínima será de 8 a 10 °C y la máxima de 20 a 22 °C.