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Frente Frío 42: México bajo alerta por heladas, vientos fuertes y lluvias torrenciales

¡No guardes el abrigo ni el paraguas! El Frente Frío 42 recorre nuestro país junto a una masa de aire polar y provocarán heladas de hasta -10 grados.

¿Cómo te afectará el frente frío 42? Estos son los estados con heladas, vientos y lluvias este 28 de marzo
¿Cómo te afectará el frente frío 42? Estos son los estados con heladas, vientos y lluvias este 28 de marzo | SMN

Escrito por: Viridiana Castillo

El Frente Frío 42 continúa desplazándose por el noreste de México y ya varias entidades resienten su presencia.

Esta gran barrera de aire pesado y frío ha ido empujando el ambiente cálido poco a poco y según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) viene acompañado de una masa de aire polar, que es una reserva de aire gélido proveniente del norte del continente.

Esta combinación es la que causará el marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país. Lo más crítico se vivirá en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde el termómetro caerá hasta los -10 grados con presencia de heladas durante la madrugada.

Alerta en el sureste: Lluvias que pueden ser peligrosas

El Frente Frío 42 interactúa con un canal de baja presión (una zona donde el aire 'pesa' menos y facilita que la humedad suba y se convierta en tormentas). Esto generará un escenario de lluvias importantes:

  • Zonas críticas: En Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco se esperan lluvias muy fuertes

  • Otras regiones: También habrá chubascos fuertes en Hidalgo, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Las autoridades advierten que estas lluvias no son menores; podrían provocar que suba el nivel de ríos y arroyos, además de generar deslaves e inundaciones, así que toma precauciones.

Vientos intensos y tolvaneras: El peligro invisible

El aire frío es más denso y, al moverse con fuerza, genera rachas que pueden ser destructivas.

Para este 28 de marzo, el fenómeno que tomará poder es el 'Evento de Norte' en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), con rachas intensas.

En el interior del país, específicamente en Chihuahua, Coahuila y Durango, las rachas provocarán tolvaneras (tormentas de polvo que nublan la vista por completo).

Es importante tener cuidado, ya que estos vientos tienen la fuerza suficiente para derribar árboles y anuncios publicitarios.

México dividido: Del congelador al horno

Mientras las sierras del norte sufren por el frío, el litoral del Pacífico se mantendrá bajo un calor intenso debido a una circulación anticiclónica (aire que baja y se calienta, despejando las nubes).

  • Calor extremo: Se esperan máximas de 40 a 45 grados en Sonora, Sinaloa, Nayarit y Guerrero.
  • Valle de México: En la CDMX y el Estado de México habrá un día mixto; La mañana será fría (8-10 grados), pero la tarde será templada con posibilidad de lluvias aisladas y descargas eléctricas

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