Clima en México: Lloverá en casi todo el país, pero estos estados sufren por la onda de calor

La canícula en México pierde fuerza ante las fuertes lluvias que se registran en todo el país, y este 14 de agosto tampoco será una excepción. Conoce aquí el pronóstico del clima y los estados más afectados por la onda de calor y por el temporal.

¿Por qué llueve en agosto? Estos son los fenómenos que generan el mal clima en México

La llegada del monzón mexicano desde finales de julio ha provocado lluvias en el noroeste del territorio mexicano, en interacción con una inestabilidad atmosférica.

Pero como si el norte no tuviera suficiente con el agua y el calor al mismo tiempo, una circulación ciclónica en altura, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y el paso de la onda tropical número 26 dejarán sus efectos en el centro, oriente y sur del país.

Estados bajo alerta por fuertes lluvias, viernes 14 de agosto

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Michoacán (norte, centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (norte y noroeste), Tlaxcala, Puebla (norte), Guerrero (sur y este) y Veracruz (norte y centro).

(50 a 75 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Michoacán (norte, centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (norte y noroeste), Tlaxcala, Puebla (norte), Guerrero (sur y este) y Veracruz (norte y centro). Chubascos : Sonora (este y sureste), Sinaloa (centro), Nayarit (centro y este), Coahuila (sur y sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Guanajuato (centro, sur y sureste), Ciudad de México, Morelos, Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (sur y este), Tabasco (oeste y este), Yucatán (sur y centro), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (centro y sur).

: Sonora (este y sureste), Sinaloa (centro), Nayarit (centro y este), Coahuila (sur y sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Guanajuato (centro, sur y sureste), Ciudad de México, Morelos, Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (sur y este), Tabasco (oeste y este), Yucatán (sur y centro), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (centro y sur). Lluvias ligeras: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas y Aguascalientes.

⚠️⛈️☔️ ¡¡Toma tus precauciones!

Para esta noche se pronostican #Lluvias muy fuertes con #DescargasEléctricas y caída de #Granizo, en la #CDMX. Mañana, viernes, se prevé que las precipitaciones sean fuertes ⬇️ pic.twitter.com/DYOMI4dOSt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 14, 2026

¿En dónde hará calor este viernes 14 de agosto?

La ola de calor en el norte del país aún no termina, y estas son las regiones que podrían verse afectadas por las altas temperaturas:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Más lluvias en la CDMX; pronóstico del clima para el Valle de México

¡El cielo se va a caer! Para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se prevé un cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma. Durante el mediodía se prevén temperaturas altas, aunque para la tarde se prevén fuertes lluvias en algunas alcaldías.

La temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la temperatura mínima será de 12 a 14 °C. Para Toluca la temperatura máxima pronosticada es de 21 a 23 °C y la mínima de 8 a 10 °C.