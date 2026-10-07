Depresión tropical y vaguada atmosférica amenazan a México: Se esperan lluvias torrenciales este miércoles 7 de octubre

¿Cómo estará el clima hoy? Durante la noche y madrugada de este miércoles 7 de octubre, distintos sistemas meteorológicos favorecerán la presencia de lluvias en gran parte de México.

Las precipitaciones serán ocasionadas por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, la depresión tropical Nueve, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y un canal de baja presión.

¿Dónde lloverá este miércoles 7 de octubre?

Para este miércoles 7 de octubre, las lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, se pronostican en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

También habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

En Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes.

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Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí e Hidalgo podrían registrar intervalos de chubascos, mientras que Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro tendrán lluvias aisladas.

¿Cómo estará la temperatura este miércoles 7 de octubre?

Baja California y Sonora alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius, mientras que Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa tendrán máximas de 35 a 40 grados.

También se esperan valores de 30 a 35 grados en entidades como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durante la madrugada, las temperaturas más bajas, de entre 0 y 5 grados Celsius, se presentarán en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Cómo estará el viento y oleaje este miércoles 7 de octubre?

El viento alcanzará velocidades de 30 a 40 km/h con rachas de hasta 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz.

En las costas de Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco y Campeche se prevén vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h. Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León tendrán vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 30 a 50 km/h.

Se esperan #Lluvias, #Chubascos y lluvias fuertes en alcaldías de la #CDMX y regiones del #EdoMéx. https://t.co/XAFX52FSZV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2026

En las costas de Veracruz y Tabasco podría alcanzar entre 2 y 3 metros de altura, mientras que en la costa occidental de la península de Baja California, Guerrero, Oaxaca y Campeche se esperan olas de entre 1 y 2 metros.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este miércoles 7 de octubre?

El ambiente será templado y aumentará la nubosidad, con posibilidad de chubascos y lluvias muy fuertes en el Estado de México, además de precipitaciones fuertes en la Ciudad de México.

La capital tendrá una temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 21 a 23 grados, mientras que Toluca registrará entre 10 y 12 grados como mínima y de 20 a 22 grados como máxima.

