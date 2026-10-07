Temporal de lluvias en México: los 8 estados más afectados por dos posibles ciclones tropicales

El temporal de lluvias en México se intensificará durante los próximos días debido a la vigilancia de una zona de baja presión y una depresión, que podrían evolucionar a tormentas tropicales, una frente a las costas del Pacífico y otra en el Golfo de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que ambos sistemas tienen potencial para generar lluvias torrenciales principalmente en estados del oriente, sur y sureste del país.

Estados afectados por el temporal de lluvias en México

Debido a que la depresión tropical nueve podría convertirse en la tormenta tropical “Isaías” en las próximas horas, el SMN vigila su trayectoria frente a las costas de México.

Mientras una zona de baja presión con potencial ciclónico podría evolucionar en ciclón en cualquier momento. Por ello, hay estados de la cuenca que concentrarán todas las afectaciones.

Los estados con posibilidad de registrar lluvias torrenciales a muy fuertes son:



Veracruz, principalmente en las regiones norte y centro.

Tamaulipas, especialmente en el sureste.

Guerrero, con atención especial en el sureste.

Oaxaca, en zonas del norte, este y suroeste.

Chiapas, norte, este y sur.

Tabasco, principalmente en zonas del sur y oeste.

Puebla, donde también se mantienen avisos por acumulaciones importantes.

Michoacán, con posibilidad de lluvias fuertes.

Conagua señaló que Guerrero y Oaxaca podrían registrar los acumulados más importantes, con lluvias que incluso podrían superar los 150 mm durante los próximos días.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse pendiente de los avisos oficiales del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil.

⚠️☂️#CondicionesMeteorológicasAdversas ¡Toma en cuenta este #AvisoEspecial! En los estados del oriente, sur y sureste de #México se prevén #Lluvias fuertes en los próximos días, sobre todo en #Guerrero y #Oaxaca. Sigue nuestros pronósticos del tiempo y atiende las recomendaciones de #ProtecciónCivil. — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2026

¿Dónde se ubica la depresión tropical del Golfo de México?

En el Golfo de México, el ojo de la depresión tropical nueve se localiza aproximadamente a 605 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, y a 210 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el este a una velocidad aproximada de 7 kilómetros por hora.

Es cuestión de horas que este sistema se convierta en la tormenta tropical “Isaías”, el primer sistema de la temporada en el Atlántico que se forma frente al país.

El centro de la #DepresiónTropical #Nueve se localiza a 605 km al oeste de Progreso, Yucatán. Consulta el gráfico para mayor información. https://t.co/XRTGiAWl45 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2026

¿Dónde se encuentra la zona de baja presión en el Pacífico?

¡México se ve rodeado por las dos cuencas! En el Pacífico, frente a las costas del sur de México, también se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión, que al igual que en Atlántico, tiene alto potencial ciclónico.

El sistema se localiza aproximadamente a 315 kilómetros al sur de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y mantiene una probabilidad del 90 % de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas.

La evolución de este sistema es especialmente importante para Oaxaca y Guerrero, debido a que podría favorecer un aumento considerable de las lluvias en el sur del país.