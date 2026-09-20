Onda tropical, monzón mexicano y posible ciclón tropical: el clima estará marcado por lluvias intensas en estos estados

Para mañana, el pronóstico del clima contempla la posible formación de un ciclón tropical al sur de Jalisco, Colima y Michoacán, cuya circulación favorecerá a las fuertes e intensas lluvias. Conoce cuáles son las estados afectados por el monzón mexicano, la onda tropical y el posible ciclón tropical.

Estados con lluvias por onda tropical, ciclón tropical y monzón mexicano

La circulación del posible ciclón tropical propiciará lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de dichas entidades.

Simultáneamente, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, canales de baja presión, el paso de la onda tropical núm. 40 sobre el sureste del país y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas.



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Oaxaca (oeste y sur), Chiapas (costa, centro y sur), Campeche (norte y centro) y Yucatán (centro y oeste).

Oaxaca (oeste y sur), Chiapas (costa, centro y sur), Campeche (norte y centro) y Yucatán (centro y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (oeste, suroeste y centro), Colima, Michoacán (norte, centro y oeste), Guerrero (centro, este y sur), Puebla (sur y sureste), Veracruz (centro), Tabasco (sur) y Quintana Roo (norte y centro).

Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (oeste, suroeste y centro), Colima, Michoacán (norte, centro y oeste), Guerrero (centro, este y sur), Puebla (sur y sureste), Veracruz (centro), Tabasco (sur) y Quintana Roo (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Durango (norte y oeste), Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (norte y costa) y Estado de México (suroeste).

Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Durango (norte y oeste), Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (norte y costa) y Estado de México (suroeste). Intervalos de chubascos: Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Lluvias aisladas: Tamaulipas.

Temperaturas extremas para México

Mientras que estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur y Sonora (noroeste y sur):

