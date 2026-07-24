Onda tropical 20 continuará ocasionando fuertes lluvias en México: preven los 8 estados más afectados

La tormenta tropical “Bertha” se degradó cerca de Texas, pero a pesar de su lejanía con México, dejará fuertes lluvias en varios estados del país este viernes 24 de julio. A este pronóstico del clima, se suma la onda tropical 20 que será absorbida por un ciclón tropical en el Pacifico mexicano.

Fuertes lluvias en México este viernes 24 de julio

La Coordinación de Protección Civil emitió una alerta por lluvias torrenciales y posibles inundaciones en el norte de México debido a los efectos de la depresión tropical “Bertha”.

El monzón mexicano mantendrá las lluvias intensas, mientras la onda tropical 20 será absorbida por un sistema con potencial ciclónico que podría dar origen a la tormenta tropical “Genevieve” durante el fin de semana.



Lluvias muy fuertes (75 a 150 mm) : Sinaloa (centro) y Durango (oeste).

: Sinaloa (centro) y Durango (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (suroeste), Coahuila (este), Nuevo León (oeste), Nayarit (norte y oeste), Jalisco (oeste y sureste) y Michoacán (oeste y suroeste).

: Chihuahua (suroeste), Coahuila (este), Nuevo León (oeste), Nayarit (norte y oeste), Jalisco (oeste y sureste) y Michoacán (oeste y suroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sur), Colima, Guerrero (costa), Oaxaca (sur y suroeste), Chiapas (sur), Campeche (norte y este), Yucatán (norte, oeste y sur) y Quintana Roo (norte y oeste).

Sonora (sur), Colima, Guerrero (costa), Oaxaca (sur y suroeste), Chiapas (sur), Campeche (norte y este), Yucatán (norte, oeste y sur) y Quintana Roo (norte y oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos

Se pronostican #Lluvias intensas para la noche de hoy en zonas del noreste del país. Para mañana, el #Pronóstico de lluvias intensas continúa para regiones de #Sinaloa y #Durango. Ésta y más información en https://t.co/7fzMEA23gd pic.twitter.com/QALrSYITBn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 24, 2026

¿En qué estados se esperan altas temperaturas hoy viernes 24 de julio?

¡Tómalo en cuenta! Prevalecerá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, persistiendo la onda de calor en el norte:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).

Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango (oeste), San Luis Potosí (este), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango (oeste), San Luis Potosí (este), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

La CDMX amanecerá con el cielo nublado en los puntos más altos de la capital. Para el mediodía, el sol estará en su punto más alto, por lo que recomiendan usar un buen protector solar.

Por la tarde, el ambiente será cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 24 a 26 °C.