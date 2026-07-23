Tormenta Bertha provoca lluvias intensas y calor de 45 °C: ¿Qué estados están en alerta de la Conagua?

Aunque la tormenta tropical Bertha avanza hacia las costas de Estados Unidos, sus efectos se sienten en algunas partes de la república mexicana.

Las autoridades meteorológicas encendieron las alertas en varios estados del norte por la llegada de lluvias intensas y rachas de viento que podrían causar encharcamientos e inundaciones.

Tormenta tropical Bertha empuja humedad al norte del país

La Comisión Nacional del Agua, Conagua, informó que la tormenta tropical Bertha se está sobre las aguas del Golfo de México, justo frente a las costas de Luisiana.

Aunque el centro del fenómeno va hacia territorio estadounidense, el ingreso de humedad que genera va a reforzar la potencia de lluvias y tormentas en la parte norte de México este jueves.

Estados donde se esperan las lluvias más fuertes

El reporte oficial dice que la inestabilidad en la atmósfera va a generar lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 litros de caída de agua en estas zonas:



Coahuila: Principalmente en la región este.

Principalmente en la región este. Nuevo León: En los municipios del norte y oeste.

En los municipios del norte y oeste. Tamaulipas: De manera directa en la franja norte.

Estas lluvias vendrán con descargas eléctricas y rachas fuertes de viento.

Deslaves e inundaciones en México

Las autoridades pidieron tomar precauciones para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que podrían aumentar el nivel de ríos y arroyos en distintas zonas.

Por la cantidad de agua que está cayendo en tan poco tiempo, no se descarta que haya inundaciones en zonas bajas, desbordamientos y algunos deslaves en carreteras o cerros.

¿Dónde habrá calor extremo de más de 40 grados ?

A pesar de la llegada de las nubes y los chubascos, el ambiente caluroso va a seguir.

La Conagua dice que va aseguir la onda de calor con temperaturas de 40 a 45 grados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras tanto, en estados vecinos como Baja California y Sonora el termómetro superará los 45 grados.

Vientos fuertes y oleaje elevado en el resto del país

El paso de este fenómeno y otros sistemas en el país también mantendrá rachas de viento de hasta 70 km/h en estados como Sonora y Coahuila, lo que podría derribar árboles o anuncios publicitarios.

Además, en la costa del Pacífico y en el Golfo de California se prevé un oleaje de 1.5 a 3 metros de altura.