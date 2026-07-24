Posible ciclón tropical “Genevieve” avanza sobre las costas de México: ubicación actual

El Centro Nacional de Huracanes (NOAA) informó que la zona de baja presión que se localiza cerca de Puerto Escondido, Oaxaca, tiene alta probabilidad de evolucionar en un ciclón tropical en las próximas 48 horas, recibiendo el nombre de “Genevieve”.

Esto con base en los nombres asignados para la temporada de huracanes en el Pacifico durante este 2026. De acuerdo a los pronósticos, “Genevieve” podría alcanzar la categoría de tormenta tropical.

Zona de baja presión podría evolucionar a depresión tropical en 48 horas: ubicación del posible ciclón

La zona de baja presión asociada a la onda tropical número 20 presenta condiciones favorables para su desarrollo cerca de las costas mexicanas. Su formación podría ocurrir a finales de esta semana.

Actualmente se ubica a 840 kilómetros al sur de Puerto Escondido, es decir cerca de la orilla del Océano Pacífico; y se desplaza al oeste-noroeste a una velocidad de 16 y 24 km/h.

De acuerdo con Conagua, el sistema incrementó a 80% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene el 90% en 7 días.

Una zona de #BajaPresión, asociada con una #OndaTropical, incrementó a 70 % su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 90 % en 7 días. Ve más información ⬇️ pic.twitter.com/zzsDhISrDd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 23, 2026

¿Cuál será el nombre del nuevo ciclón tropical en México?

Hasta la fecha, el Océano Pacífico es la cuenca que más actividad ha registrado en lo que va de la temporada de huracanes, con 5 tormentas tropicales y un huracán de categoría 1.

Si seguimos la lista asignada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el siguiente ciclón que alcance su evolución a tormenta tropical recibirá el nombre de “Genevieve”.

Cabe recordar que hasta el momento, el huracán “Fausto” se mantiene activo en el Pacífico a mil 845 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que no representa ningún riesgo para el país.

Efectos de la tormenta tropical “Bertha” en México

¡Alertan por inundaciones! Los efectos de la tormenta tropical “Bertha” sobre el Golfo de México ya se resienten en varios estados del norte del país, entre ellos Nuevo León.

Tras tocar tierra, “Bertha” se ubica en Galveston, Texas, avanzando sobre el sureste de Estados Unidos, pero sus remanentes generarán lluvias torrenciales en el noreste de México.

Esta tarde, la #TormentaTropical #Bertha se localiza en Galveston, E.U.A. y se prevé que se desplace en tierra sobre el sureste de este país, y sus desprendimientos nubosos generarán a partir de esta noche #Lluvias muy fuertes a intensas en el noreste de #México. Detalles ⬇️ pic.twitter.com/CCkfpx0bDh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 23, 2026

Para esta noche y madrugada del viernes 24 de julio se prevén lluvias fuertes en:



Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Ante el riesgo de deslaves, Protección Civil emitió una alerta para las 3 entidades, invitando a la población a resguardarse en lugares seguros y evitar cruzar ríos o arroyos.

