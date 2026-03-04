Otro frente frío traerá lluvias a México mientras la onda de calor sigue afectando el clima

Aunque la temporada de lluvias aún no inicia en México, la llegada de un nuevo frente frío en los próximos días provocará un cambio en el clima en regiones del noreste del país.

Pero la onda de calor no cederá este miércoles 4 de marzo, manteniendo las temperaturas elevadas en estados del Pacífico y del sur.

Clima en México: estados donde se esperan lluvias este miércoles

El pronóstico indica un miércoles con lluvias dispersas en buena parte del país. Canales de baja presión, combinados con humedad del Pacífico, Golfo de México y el Caribe, favorecerán chubascos, principalmente en el sureste y la península de Yucatán.



Lluvias puntuales: Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos : Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Lluvias ligeras: Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato y Querétaro.

Onda de calor continúa en estos estados: pronóstico de temperaturas

A pesar del nuevo frente frío, la onda de calor se mantiene en el país. Las temperaturas más altas se registrarán en regiones del Pacífico mexicano y el sur del país, donde el termómetro podría superar los 40 grados.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo).

Oaxaca (istmo). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Línea seca provocará vientos fuertes en estas regiones

Una línea seca ubicada en el norte del país ocasionará rachas de viento de hasta 60 km/h, con posible formación de tolvaneras. Además, persistirá el viento de componente sur en entidades del noreste, donde las ráfagas podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h.

Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles, anuncios y afectaciones en caminos, por lo que autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Clima en CDMX y Edomex este miércoles

En la capital del país, el día comenzará con ambiente fresco y cielo despejado. Por la tarde, aumentará la nubosidad y se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex).

La temperatura máxima rondará entre 24 y 26 grados en la capital, mientras que en zonas altas del Edomex se mantendrá el ambiente frío durante la madrugada.