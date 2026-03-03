Frente frío 38 provocará fuertes lluvias en México: estos serán los estados más afectados por el clima

Varios estados de México amanecerán con paraguas en mano. Este martes 3 de marzo, el frente frío 38 pone fin a la racha de calor extremo que se vivió en los últimos días, trayendo consigo un clima de locos en el norte, centro y sur del país.

Aunque en varias regiones el termómetro seguirá superando los 30 °C, las lluvias regresan con fuerza, acompañadas de rachas de viento que podrían causar afectaciones.

¿En dónde va a llover hoy en México?

De acuerdo con el monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío 38 interactúa con canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe.

Esto dará como resultado tormentas, chubascos y vientos intensos que marcarán un martes inestable. Las lluvias más fuertes se concentrarán en:



Lluvias fuertes: Jalisco y Chiapas.

Jalisco y Chiapas. Chubascos : Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Para la noche de hoy se prevé #Viento con #Rachas de 50 a 70 km/h en el noroeste y norte de #México. Más información en https://t.co/ujpVAe5sqm pic.twitter.com/NJTezENuhP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 3, 2026

Ola de calor dice adiós: altas temperaturas en México

La buena noticia es que la onda de calor comienza a debilitarse en algunas regiones. Estados como Jalisco, Morelos y Puebla sentirán que el clima dará tregua.

Sin embargo, el calor intenso se mantiene en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde las máximas alcanzarán entre 40 y 45 °C.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Clima en CDMX y Edomex hoy 3 de marzo

En la Ciudad de México (CDMX), el día iniciará con cielo despejado y ambiente fresco. Por la tarde, el cielo se nublará debido a lluvias aisladas ocasionadas por el frente frío.

En la capital del país se esperan temperaturas máximas de hasta 27 °C, mientras que para el Estado de México (Edomex) se esperan chubascos, especialmente en zonas altas, donde el termómetro podría descender hasta los 2 °C por la mañana.

En el gráfico te compartimos las condiciones de cielo y #Temperatura que se prevén para mañana en las diferentes alcaldías de la #CDMX pic.twitter.com/M2xQFR0a1A — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 3, 2026

Las autoridades recomiendan mantenerse informados, asegurar objetos que puedan volar y extremar precauciones ante posibles encharcamientos y ráfagas de viento.