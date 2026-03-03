¿El Niño regresa con fuerza? Confirman fecha en que inicia la temporada de huracanes 2026 en México

¡Se vienen las lluvias! La temporada de huracanes 2026 ya tiene fecha oficial en México, y para este año, el fenómeno El Niño podría poner en alerta a las costas mexicanas, especialmente en el Pacífico.

Aunque aún es temprano para definir cuántos ciclones se formarán, los expertos coinciden en que El Niño podría jugar un papel clave en el comportamiento del clima, especialmente en septiembre.

¿Cuándo inicia la temporada de huracanes 2026 en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de ciclones tropicales comenzará oficialmente el 15 de mayo en el océano Pacífico, mientras que en el Atlántico arrancará el 1 de junio.

Estas fechas marcan el inicio de un periodo de vigilancia constante para las autoridades, sobre todo porque se espera actividad intensa en ambas cuencas.

Pese a esto, los pronósticos preliminares indican que la temporada podría presentar condiciones muy similares a las registradas en 2025.

Cabe recordar que el año pasado cerró con 31 ciclones tropicales , de los cuales 18 se formaron en el Pacífico y 13 en el Atlántico. Aunque fueron solo 3 los sistemas que alcanzaron la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson

¿El Niño influirá en los huracanes de 2026?

El fenómeno de El Niño es un evento climático que se caracteriza por el calentamiento del océano Pacífico tropical, lo que altera los patrones meteorológicos a nivel global.

Según los Centros Mundiales de Producción de la Organización Meteorológica Mundial, existe un 60 % de probabilidad de que entre marzo y mayo de 2026 prevalezcan condiciones neutras del ENOS, un 30 % de que continúe La Niña y un 10 % de que se desarrolle El Niño. Sin embargo, hacia finales de año, este último podría fortalecerse.

Cuando El Niño se presenta, suelen formarse más huracanes en el Pacífico y menos en el Golfo de México, por lo que septiembre apunta a ser el mes más activo para los ciclones. Por esta razón, las costas del Pacífico Sur, especialmente Guerrero, se mantienen bajo máxima atención.