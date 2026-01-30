El clima en México para este viernes 30 de enero de 2026 estará marcado con cambios en gran parte del país debido a la presencia del frente frío número 32 que recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea el ingreso y desplazamiento del frente frío. Aquí podrás consultar el pronóstico del tiempo que se registrará y las temperaturas previstas.

Clima en México viernes 30 de enero 2026 ¿Qué pronóstico se espera?

El frente frío 32 recorrerá el noreste y oriente del país, asociado con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Nautla).

La masa de aire ártico que impulsará a este sistema, originará un descenso de las temperaturas en el norte, noreste y oriente del país, así como evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con oleaje elevado en zonas costeras.

Asimismo, se prevén condiciones para la caída de lluvia engelante o aguanieve en zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, condición que se extenderá durante la madrugada del sábado, en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

El ingreso de humedad del océano Pacífico incrementará la probabilidad de chubascos con posibles descargas eléctricas en Guerrero. En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente caluroso a muy caluroso en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

¿Cuál será el clima en CDMX para el viernes 30 de enero 2026?

Por la mañana, en el Valle de México se espera cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y presencia de bruma en la región, así como ambiente muy frío y posibles heladas en zonas serranas del Estado de México.

En la tarde habrá ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado con posibles lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

En Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Por la noche, incremento de la nubosidad y notable descenso de la temperatura en la región.

Si vives en la #CDMX consulta las condiciones de cielo y #Temperatura que se pronostican para mañana en las diferentes alcaldías de la capital del país pic.twitter.com/Pfq03KiXF1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 30, 2026

¿Qué estados se verán afectados por la lluvia este 29 de enero 2026?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Veracruz (Nautla)



: Veracruz (Nautla) Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco



: Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco Intervalos de chubascos : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Veracruz (Sotavento) y Guerrero



: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Veracruz (Sotavento) y Guerrero Lluvias aisladas : Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán.



: Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán. Posible caída de lluvia engelante o aguanieve: zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; condición que se extenderá durante la madrugada del sábado en: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote

Pronóstico de temperaturas mínimas 30 de enero 2026