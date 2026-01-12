¿Qué es la lluvia engelante? Alertan por hielo y nevadas en estos estados del país por el Frente Frío 27

El invierno ha mostrado su cara más cruda este 12 de enero de 2026. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió una alerta meteorológica urgente debido a la interacción de dos potentes sistemas: el Frente Frío Número 27 y la Segunda Tormenta Invernal de la temporada.

Esta combinación no solo traerá un descenso drástico en las temperaturas, sino que propiciará la aparición de "lluvia engelante" en el norte del país, un fenómeno meteorológico que, aunque suena curioso, representa un alto riesgo para la población y aquí te explicamos qué es.

¿Qué es la lluvia engelante?

A diferencia de la nieve o el granizo, la lluvia engelante ocurre cuando las gotas de agua atraviesan una capa de aire cálido y se derriten, pero justo antes de tocar el suelo, pasan por una capa de aire congelado muy cerca de la superficie.

El resultado es engañoso y peligroso: el agua cae en estado líquido, pero se congela instantáneamente al impactar con cualquier superficie fría (carreteras, cables de luz, árboles o vehículos). Esto crea una fina y resbaladiza capa de hielo (conocida como "hielo negro" en carreteras) que es casi invisible, pero extremadamente deslizante, provocando accidentes viales y caídas de estructuras por el peso del hielo acumulado.

Los estados afectados: Nieve, hielo y frío gélido por Frente Frío 27

Para este lunes, el pronóstico indica condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Sin embargo, la peligrosa lluvia engelante se concentrará específicamente en:



Chihuahua

Durango

Zacatecas

Nuevo León

El termómetro se desplomará a niveles críticos. Se esperan temperaturas de -15 a -10 grados Celsius con heladas severas en la sierra de Durango, y de -10 a -5 grados en Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.

🧥 Durante la temporada de #frío protégete con más capas de ropa para mantenerte caliente. Cada capa adicional incrementa la temperatura corporal hasta en 3 °C.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/oqJ5PAM1QO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 12, 2026

En el centro del país (Edomex, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala) y el Bajío, las temperaturas oscilarán entre los -5 y 0 grados, por lo que se recomienda abrigarse en capas y proteger a niños y adultos mayores.

Mientras el norte se congela, el sureste se inunda. Los mismos sistemas provocarán lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) en regiones de:



Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

(Los Tuxtlas y Olmeca) Tabasco (oeste)

(oeste) Chiapas (noroeste)

Las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a extremar precauciones, evitar conducir en carreteras cristalizadas por el hielo y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.