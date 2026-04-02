Tormentas intensas azotan México en plena primavera mientras una onda de calor golpea a estos estados

¿Un Jueves Santo lluvioso? Diversos fenómenos meteorológicos interactuarán este jueves 2 de abril para provocar un clima con lluvias extremas en el país, pero también una onda de calor que afectará a estos estados del suroeste de México.

Gracias a la corriente en chorro subtropical y a la inestabilidad atmosférica, regiones de Chiapas y Oaxaca registrarán tormentas, mientras que el ingreso de humedad también provocará precipitaciones en el norte y centro del país.

Estados que tendrán lluvias este jueves 2 de abril de 2026

Chubascos con lluvias puntuales : Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Lluvias aisladas: Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Si bien no se ha activado una alerta por fuertes lluvias en México, se recomienda tomar precauciones y evitar transitar por zonas encharcadas.

Condiciones de cielo y #Temperaturas (mínimas y máximas), pronosticadas para mañana, jueves, en las diferentes regiones de #México ⬇️ pic.twitter.com/fO32t3g1Ru — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 2, 2026

Pronóstico de temperaturas máximas en México jueves 2 de abril

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (este).

Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (este). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Coahuila (suroeste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Coahuila (suroeste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Entre frío y calor, el clima en México suele ser bastante inestable, por lo que es de vital importancia que no salgas de casa sin antes cargar una sombrilla y un buen bloqueador.

Alerta por Mar de Fondo: ¿estás de vacaciones por estas playas?

Si estás de vacaciones en estas zonas, verifica antes de meterte al agua que no haya banderas rojas, ya que indican peligro en el mar.



Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Durante las primeras horas, se prevé un cielo despejado, ambiente fresco en la región; y muy frío en zonas altas del Estado de México.Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas y posibilidad de descargas eléctricas, principalmente para el Edomex.

La temperatura mínima será de 9 a 11 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 21 a 23 °C.