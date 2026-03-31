Llegó abril, un mes en el que muchos esperan días cálidos y soleados, sin embargo, un fenómeno atmosférico poco comprendido podría cambiar el panorama: la circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera. Este sistema, explicado por el Servicio Meteorológico Nacional, es clave para entender por qué pueden registrarse descensos bruscos de temperatura incluso en el clima de la primavera.

De acuerdo con reportes oficiales de la Comisión Nacional del Agua, este tipo de circulación puede alterar de una manera importante, a las condiciones climáticas en el país.

¿Qué es la circulación ciclónica en niveles medios?

La circulación ciclónica en niveles medios es un sistema de baja presión que se forma en capas medias de la atmósfera, aproximadamente entre los tres y seis kilómetros de altura. A diferencia de los frentes fríos en superficie, este fenómeno actúa “desde arriba”, modificando la dinámica del aire. En términos simples, esta circulación genera un giro de vientos que favorece la inestabilidad, lo que puede provocar:

Descenso de temperaturas

Formación de nubosidad

Lluvias y chubascos

Ingreso de aire frío hacia distintas regiones.

Cabe decir que este comportamiento explica por qué, incluso en estaciones cálidas como la primavera, pueden presentarse condiciones más propias del invierno.

¿Cómo afecta un circulación ciclónica al clima en México?

Según el SMN, cuando una circulación ciclónica se posiciona sobre o cerca del territorio nacional, puede interactuar con otros sistemas, ya sean frentes fríos o corrientes en chorro.

El resultado es una combinación que favorece ambientes fríos a muy fríos, especialmente durante la noche y madrugada, incluso con posibilidad de heladas en zonas altas. Además, este sistema puede intensificar eventos de lluvia y generar cambios bruscos en el clima, sorprendiendo a la población en plena transición estacional.

¿Por qué ocurre una circulación ciclónica en niveles medios en primavera?

Aunque parezca contradictorio, la primavera es una estación de transición atmosférica. Durante este periodo, aún pueden ingresar masas de aire frío desde latitudes altas mientras aumenta la radiación solar.

Esta mezcla de condiciones facilita la formación de sistemas como la circulación ciclónica, que actúan como una especie de “puente” entre el frío residual del invierno y el calor creciente.

Imagen de carácter ilustratuvo: Ciculación cicllónica; hecha con IA|“Gemini IA”

Un fenómeno clave para entender el clima extremo

Especialistas coinciden en que comprender este tipo de sistemas es fundamental ante la creciente variabilidad climática. La interacción entre distintos fenómenos puede generar eventos atípicos, como frío fuera de temporada.

En un contexto de cambios climáticos cada vez más marcados, surge la pregunta: ¿estamos preparados para enfrentar estaciones cada vez menos predecibles?