¡Toma precauciones por el clima! Se vienen lluvias, bajas temperaturas y la amenaza de un frente frío en México este 26 de agosto

Toma precauciones este miércoles 26 de agosto: el clima en México tendrá l luvias que podrían ser intensas en algunas entidades , además de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento; en las zonas altas también se esperan temperaturas bajas, mientras el país se acerca al inicio de la temporada de frentes fríos.

El pronóstico del tiempo contempla lluvias de hasta 150 milímetros en regiones de Nayarit, Jalisco y Colima ; estas condiciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y problemas de visibilidad, por lo que quienes tengan previsto viajar deberán tomar precauciones en carretera.

Así el pronóstico del clima: ¿Dónde lloverá más?

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en el occidente del país. Nayarit, Jalisco y Colima tienen pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas; Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas también tendrán lluvias importantes.

En el centro del país habrá chubascos en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y otras entidades; además, las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo.

CDMX y Edomex: ¿lloverá y qué temperatura habrá?

Si estás en CDMX o Edomex, toma en cuenta que el pronóstico contempla una mañana fresca y una tarde con posibilidad de lluvias y chubascos ; también existe probabilidad de descargas eléctricas y caída de granizo.

En la Ciudad de México se espera una temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 24 a 26; para Toluca, el termómetro podría marcar entre 9 y 11 grados durante la madrugada y alcanzar de 20 a 22 durante el día; en las zonas serranas del Estado de México, las mínimas podrían descender hasta 0 grados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CALOR EXTREMO O FRÍO INTENSO? ESTO PASA CUANDO LA CANÍCULA Y UN FRENTE FRÍO LLEGAN A MÉXICO

⛅️☁️ Consulta en el gráfico, las condiciones #Atmosféricas que se prevén para mañana, miércoles, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/9GmHXog7ym — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 26, 2026

¿Cuándo llegará el primer frente frío?

La temporada de frentes fríos 2026-2027 comenzará en septiembre y se extenderá hasta mayo; estos sistemas suelen modificar las condiciones meteorológicas con descensos de temperatura, viento y lluvias, principalmente en el norte del país y zonas elevadas.

Por ahora, el llamado es a estar atentos al pronóstico, especialmente en las regiones donde se esperan lluvias intensas, viento fuerte o temperaturas bajas.