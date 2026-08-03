El monzón mexicano provocará fuertes lluvias en México; estados que se despiden de la ola de calor

El calor ni las lluvias darán tregua este lunes 3 de agosto, a pesar de la llegada del frente frío atípico durante el fin de semana en el norte del país; ¿cómo estará el clima en México?

Las condiciones meteorológicas se deben al monzón mexicano, así como la onda tropical número 23, un canal de baja presión, en conjunto con circulaciones ciclónicas. Estos serán los estados maps afectados

Pronóstico de lluvias en gran parte de México este lunes 3 de marzo

El monzón mexicano se ubica sobre el noroeste ocasionando lluvias puntuales en estados como Chihuahua o Sinaloa, aunque esto no representa que deje de hacer calor.



Lluvias muy fuertes: Chihuahua (sur y suroeste), Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste) y Nayarit (sur).

Chihuahua (sur y suroeste), Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste) y Nayarit (sur). Lluvias fuertes: Sonora (norte y sureste), Jalisco (este y oeste), Aguascalientes (sur) y San Luis Potosí (oeste).

Sonora (norte y sureste), Jalisco (este y oeste), Aguascalientes (sur) y San Luis Potosí (oeste). Chubascos con lluvias fuertes: Zacatecas (sur), Guanajuato, Colima, Michoacán (norte), Querétaro (suroeste), Estado de México (noroeste) y Guerrero (oeste).

Zacatecas (sur), Guanajuato, Colima, Michoacán (norte), Querétaro (suroeste), Estado de México (noroeste) y Guerrero (oeste). Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Coahuila, Tlaxcala, Morelos y Tabasco.

Al mal clima se suma la nueva onda tropical número 24 que se desplazará sobre la península de Yucatán, generando chubascos y fuertes lluvias en el sureste mexicano.

Te dejamos el panorama #Meteorológico🌤️🥵⛈ en #México para la semana del 2 al 8 de agosto de 2026 en voz de nuestra experta. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para informarte nuestras actualizaciones. ¡Que tengan excelente semana!😀 pic.twitter.com/bABXvIyDsn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 2, 2026

Ola de calor empieza a decir adiós: pronóstico de temperaturas

El pronóstico indica que la onda de calor finalizará en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, pero las altas temperaturas se mantendrán en:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).

Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:, N uevo León (este), Tamaulipas (oeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (centro).

uevo León (este), Tamaulipas (oeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (centro). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Oaxaca y Chiapas.

: Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México.

Clima en CDMX y Edomex hoy 3 de agosto

¡Usa bloqueador! A pesar de que se esperan fuertes lluvias para la tarde del lunes 3 de agosto, Conagua informó que al mediodía se registrarán altas temperaturas en gran parte de la capital.

Por la mañana se prevé un cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas con presencia de bruma. Durante la tarde, el ambiente será cálido en la mayor parte de la región, y caluroso en el suroeste del Estado de México.

La temperatura máxima será de 26 a 28 °C y la temperatura mínima de 13 a 15 °C. Para la entidad mexiquense, la temperatura máxima será de 22 a 24 °C y la mínima de 8 a 10 °C.