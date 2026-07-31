Frente frío atípico se aproxima a México en pleno verano: estados afectados y cuándo inicia

¿Se adelantó la temporada de frentes fríos? Lo cierto es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica la llegada de un frente frío acompañado de fuertes lluvias que superarán los 75 mm en diversos estados de México durante este fin de semana.

A pesar de que sobre el territorio se mantiene la presencia de una ola de calor junto con el monzón mexicano, el frente frío provocará un descenso en la temperatura acompañado de caída de granizo y tormentas eléctricas.

¿Cuándo llega el frente frío atípico a México?

El pronóstico meteorológico nacional apunta a que el frente frío fuera de temporada llegue a la frontera norte a partir de la noche del viernes 31 de julio y durante la madrugada del sábado 1 de agosto.

Este sistema se instalará en el país durante todo el fin de semana, que en combinación con diversos fenómenos meteorológicos, se espera que esta región se vea afectada por lluvias torrenciales con descargas eléctricas y caída de granizo.

Este frente frío atípico se verá fortalecido por un canal de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica, por lo que se recomienda extremar precauciones en caso de vivir cerca de zonas propensas a inundaciones.

¿Una “tormenta negra” se avecina a México?

En redes sociales se ha bautizado como “tormenta negra” a las lluvias de gran intensidad capaces de provocar severos encharcamientos e inundaciones en minutos.

Esta clasificación corresponde a un sistema de alertas que utiliza Hong Kong, que se activa cuando se registran precipitaciones de 70 a 75 milímetros de lluvia en menos de una hora, En México, el SMN no lo reconoce como término oficial.

Pese a esto, la palabra comenzó a popularizarse para describir tormentas acompañadas de enormes nubes cumulonimbus, capaces de oscurecer el cielo, junto con lluvias que superan los 75 a 150 mm.

Entonces, ¿se aproxima una "tormenta negra"? En realidad, por el paso del frente frío, varios estados del país registrarán lluvias intensas durante el fin de semana, entre ellos:



Lluvias muy fuertes (75 a 150 mm): Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Sonora, Sinaloa y Nayarit. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Jalisco (norte y noreste), Guanajuato (oeste, centro y sur) y Chiapas (sur).

Chihuahua, Durango, Jalisco (norte y noreste), Guanajuato (oeste, centro y sur) y Chiapas (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Estado de México, Puebla.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Estado de México, Puebla. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estados afectados por el frente frio atípico en México

Por el paso del sistema frontal, estos son los estados que registran un descenso en las temperaturas al amanecer:



Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas.

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Cabe recordar que la temporada de frentes fríos inicia en septiembre y se extiende hasta la primavera, alcanzando su mayor pico en México durante diciembre y enero, por lo que este frente frío que se aproxima al país es considerado bastante atípico.