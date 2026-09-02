¡Se viene otro día de lluvias! Marie se fortalece y amenaza con tormentas, granizo y fuertes vientos en México

El clima en México volverá a estar marcado por las lluvias durante este miércoles 2 de septiembre, con precipitaciones fuertes a muy fuertes en varias regiones del país, además de posibles descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo; Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit y Michoacán aparecen entre las zonas con mayor intensidad prevista.

A este escenario se suma la presencia de la tormenta tropical Marie, que de acuerdo con el pronóstico podría intensificarse a huracán durante el miércoles mientras se desplaza al suroeste de Baja California Sur; su circulación también favorecerá oleaje elevado en la península y el Pacífico Central, además de reforzar las lluvias en el occidente del país.

Las lluvias no serán el único riesgo

El pronóstico advierte que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y reducción de visibilidad, mientras que las rachas de viento tendrían capacidad para derribar árboles y anuncios publicitarios; en algunas zonas también podrían presentarse bancos de niebla que dificulten la conducción.

En el caso de Baja California Sur, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros, mientras que otras entidades como Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Oaxaca y Chiapas tendrán lluvias fuertes dentro del rango de 25 a 50 milímetros.

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⚠️¡Atención en el occidente de #México y #BajaCaliforniaSur!



La extensa circulación de la #TormentaTropical #Marie genera efectos en estas regiones de nuestro país. 🌀



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¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México se espera una mañana fresca y con cielo medio nublado; durante la tarde aumentará la nubosidad y existe probabilidad de lluvias fuertes en el norte y noroeste del Estado de México, mientras que la Ciudad de México tendría intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica y posible granizo.

Para la CDMX se pronostica una temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 24 a 26 °C; en Toluca, el termómetro podría descender hasta 8 °C durante la madrugada y alcanzar entre 20 y 22 °C por la tarde.

Marie y el Monzón mexicano mantienen activo el pronóstico

El Monzón mexicano continuará favoreciendo lluvias en el noroeste, mientras la onda tropical número 35 avanzará sobre el sur del país; además, una nueva onda tropical, la número 36, se aproximará a la península de Yucatán y reforzará la probabilidad de precipitaciones en esa región.

El calor tampoco desaparecerá: se esperan máximas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca .