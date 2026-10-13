Huracán “Simón” y Frente Frío 2 provocarán clima adverso y fuertes lluvias en México este martes

El clima en México tendrá contrastes adversos este martes 13 de octubre: Mientras el huracán "Simón" favorecerá lluvias muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, el frente frío número 2 contribuirá a las precipitaciones intensas en Chihuahua y Durango; el pronóstico del tiempo también advierte sobre vientos fuertes, oleaje elevado en el Pacífico y posibles inundaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias de entre 50 y 75 milímetros en el sur de Sinaloa, la costa y el oeste de Nayarit, así como en el noreste y sureste de Chihuahua y el norte y oeste de Durango .

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves e incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

¿Dónde lloverá más fuerte este martes 13 de octubre?

Además de las cuatro entidades con pronóstico de lluvias puntuales muy fuertes, otros estados tendrán precipitaciones que podrían complicar las actividades cotidianas.

Se esperan lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en zonas de Jalisco, Michoacán, Colima, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

En tanto, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían registrar intervalos de chubascos.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. También podrían reducir la visibilidad en calles y carreteras, además de provocar inundaciones en zonas susceptibles.

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Con el #Pronóstico general vespertino infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén durante esta noche y las primeras horas del martes. Ve la información completa en ⬇️ https://t.co/R8Yan9vLdN https://t.co/Jz3TleV0is — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2026

Huracán Simón: alertan por vientos y oleaje en el Pacífico

El huracán Simón continuará influyendo en las condiciones meteorológicas del Pacífico, principalmente en Sinaloa y Nayarit, donde se pronostican vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 km/h.

El oleaje podría alcanzar entre dos y tres metros de altura en las costas del centro y sur de Sinaloa, así como en Nayarit. También se prevén olas de entre 1.5 y 2.5 metros en costas de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por otra parte, el frente frío número 2 y una vaguada en altura favorecerán lluvias y vientos en el noroeste y norte del país; la masa de aire polar asociada al sistema ocasionará un descenso de temperatura en esas regiones.

¿Qué temperaturas habrá en México?

Aunque se pronostican lluvias en buena parte del territorio nacional, algunas entidades mantendrán temperaturas elevadas durante la tarde.

Se esperan máximas de 35 a 40 grados Celsius en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco, los valores podrían oscilar entre 30 y 35 grados.

En contraste, las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca podrían registrar temperaturas mínimas de entre cero y cinco grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en CDMX este martes?

En el Valle de México se prevé cielo de medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y posibilidad de lluvias fuertes en el suroeste del Estado de México; las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Para la capital se pronostica una temperatura mínima de 14 a 16 grados y una máxima de 25 a 27 grados Celsius; en Toluca, Estado de México, los valores oscilarán entre 10 y 12 grados como mínima y entre 22 y 24 grados como máxima.