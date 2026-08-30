¿Cómo estará el clima para el Maratón CDMX 2026 el domingo 30 de agosto?

Este fin de semana se esperan cambios en la temperatura del país y si tienes planes este fin de semana fuera de casa, aquí podrás conocer cuál será el clima en México el domingo 30 de agosto de 2026, fecha en que se llevará el Maratón CDMX 2026.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén fuertes lluvias en ciertas zonas del país y no se descarta que el calor se mantenga en el territorio nacional.

¿Cómo estará el clima el domingo 30 de agosto 2026?

El monzón mexicano sobre el noroeste del país, una circulación ciclónica sobre el noreste y oriente, una vaguada de altura, canales de baja presión e inestabilidad superior; originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del norte, occidente, centro y oriente de México.

El desplazamiento de la onda tropical 34 sobre el sureste mexicano junto con la vaguada de altura sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas en estas regiones.

Una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Estados donde lloverá más fuerte el fin de semana

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Sonora (norte, centro y este), Sinaloa (norte y sur), Coahuila (sureste), Durango (oeste y sur), Zacatecas (suroeste y sur), Aguascalientes, Guanajuato (norte y sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste) y Chiapas (sur)



: Sonora (norte, centro y este), Sinaloa (norte y sur), Coahuila (sureste), Durango (oeste y sur), Zacatecas (suroeste y sur), Aguascalientes, Guanajuato (norte y sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste) y Chiapas (sur) Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (oeste y centro), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (este), Nayarit (norte y centro), Jalisco (norte, centro, sur y suroeste), Colima, Michoacán (norte, centro y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (sur), Estado de México (centro, oeste y suroeste), Puebla (norte y sureste), Guerrero (oeste, centro y este), Tabasco (oeste), Campeche (centro y este), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur)



: Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (oeste y centro), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (este), Nayarit (norte y centro), Jalisco (norte, centro, sur y suroeste), Colima, Michoacán (norte, centro y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (sur), Estado de México (centro, oeste y suroeste), Puebla (norte y sureste), Guerrero (oeste, centro y este), Tabasco (oeste), Campeche (centro y este), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur) Intervalos de chubascos : Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala



: Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala Lluvias aisladas: Baja California

¿En qué estados hará más calor el 30 de agosto 2026?

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste)



Baja California (noreste) Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora (oeste y centro), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste) y Oaxaca (sur)



Baja California Sur (centro), Sonora (oeste y centro), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste) y Oaxaca (sur) Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

CDMX y Edomex: clima domingo 30 de agosto 2026

En la mañana en el Valle de México se prevé cielo nublado con ambiente fresco y bancos de niebla, así como ambiente frío en zonas altas de la región.

Durante la tarde, se pronostica cielo nublado, ambiente templado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México (centro, oeste y suroeste) e intervalos de chubascos en la Ciudad de México (CDMX).

En la CDMX la temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la temperatura máxima de 24 a 26 °C. En Toluca la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima de 20 a 22 °C.