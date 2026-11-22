¡Atención, capitalinos! La Ciudad de México presentará variaciones meteorológicas para la tarde de este 22 de noviembre 2026, destacando cambios drásticos para el cierre del día, pero ¿cómo estará el clima para este domingo en CDMX?

La temperatura máxima será de 23°C, mientras que la mínima será de 14°C.

¿Habrá lluvias por la tarde en CDMX este domingo 22 de noviembre?

Para la tarde de este domingo se espera un ambiente cálido, cielo medio nublado con aumento de nublado, pero ¿habrá lluvia?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que habrá lluvias en la CDMX para este domingo 22 de noviembre .

¿A qué hora comienza a llover en CDMX este domingo?

Las lluvias en la Ciudad de México comenzará alrededor de las 15:00, extendiéndose hasta las 18:00 horas de este domingo.

Se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias antes de salir de casa.

¡Buen día! Este #domingo en la Ciudad de México, se espera ambiente #cálido y cielo medio #nublado. Condiciones para #lluvias ligeras aisladas. #Temperatura máxima: 23 °C #Temperatura mínima: 14 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/eP8Sa1Vdcs — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 22, 2026

Pronóstico del clima por alcaldía en CDMX este domingo: ¿Dónde lloverá?

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que TODAS las alcaldías de CDMX presentarán lluvias y tormentas para este 22 de noviembre; te compartimos las zonas más afectadas.

Alcaldías con lluvias y tormentas (actividad eléctrica):

Álvaro Obregón: Máx. 22° | Mín. 11°

Máx. 22° | Mín. 11° Magdalena Contreras: Máx. 21° | Mín. 11°

Máx. 21° | Mín. 11° Tlalpan: Máx. 21° | Mín. 10°

Máx. 21° | Mín. 10° Milpa Alta: Máx. 19° | Mín. 9°

Alcaldías con cielo nublado y lluvias:

Azcapotzalco: Máx. 23° | Mín. 12°

Máx. 23° | Mín. 12° Miguel Hidalgo: Máx. 23° | Mín. 12°

Máx. 23° | Mín. 12° Cuauhtémoc: Máx. 24° | Mín. 12°

Máx. 24° | Mín. 12° Benito Juárez: Máx. 23° | Mín. 12°

Máx. 23° | Mín. 12° Cuajimalpa: Máx. 20° | Mín. 10°

Máx. 20° | Mín. 10° Gustavo A. Madero: Máx. 25° | Mín. 12°

Máx. 25° | Mín. 12° Venustiano Carranza: Máx. 24° | Mín. 12°

Máx. 24° | Mín. 12° Iztacalco: Máx. 24° | Mín. 12°

Máx. 24° | Mín. 12° Iztapalapa: Máx. 25° | Mín. 12°

Máx. 25° | Mín. 12° Coyoacán: Máx. 22° | Mín. 12°

Máx. 22° | Mín. 12° Tláhuac: Máx. 23° | Mín. 10°

Máx. 23° | Mín. 10° Xochimilco: Máx. 21° | Mín. 11°

Las condiciones de cielo y #Temperatura para cada una de las alcaldías de la #CDMX en la imagen. El #Pronostico para la #Megalópolis en https://t.co/ornurShcTG https://t.co/N1Z1g9mBGi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 22, 2026

Recomendaciones por las lluvias y frío en CDMX este domingo

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas y lluvias en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.

Consejos para el frío:

Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Consejos para las lluvias: