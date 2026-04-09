¡CNDH en declive! Víctimas acusan abandono bajo dirección de Rosario Piedra

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atraviesa uno de los momentos más cuestionados de su historia reciente. Bajo la dirección de Rosario Piedra Ibarra, el organismo acumula más críticas que logros visibles en favor de víctimas y grupos vulnerables.

Diversos reportes y testimonios coinciden en un punto: la reducción en la emisión de recomendaciones y en la atención efectiva a quienes buscan justicia. De acuerdo con la organización Yo También AC, el trabajo en materia de discapacidad ha disminuido de forma preocupante.

Francisco Múnguía, reportero de dicha asociación, señaló que no solo han bajado las recomendaciones, sino también las asesorías jurídicas. Incluso, advirtió sobre posibles inconsistencias en los informes oficiales.

Según explicó, al revisar los datos del informe 2024, encontraron que varios casos etiquetados como temas de discapacidad no correspondían realmente a esa categoría, lo que pone en entredicho la transparencia del organismo.

Reclamos de víctimas y colectivos de madres buscadoras aumentan la presión

El malestar no se limita a organizaciones civiles. En 2025, colectivos de madres buscadoras también alzaron la voz contra la gestión de la CNDH. Entre ellas, Cecilia Flores, quien cuestionó abiertamente la falta de compromiso de la titular del organismo.

Las críticas apuntan a una desconexión entre la institución y las víctimas, especialmente en un contexto nacional marcado por la crisis de desapariciones. Para estos colectivos, la Comisión ha dejado de ser un respaldo y se ha convertido en un ente distante.

La otra cara de la CNDH: números que reflejan baja respuesta

Los datos también reflejan esta percepción. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, durante 2025 la CNDH reportó 980 expedientes de queja, pero en 506 casos no se acreditaron violaciones a derechos humanos, lo que ha generado dudas sobre los criterios de evaluación.

En materia migratoria, el panorama es aún más crítico: entre noviembre de 2019 y diciembre de 2025, el organismo recibió alrededor de 16 mil quejas, pero emitió únicamente 111 recomendaciones. La disparidad evidencia un bajo nivel de respuesta frente a problemáticas de alta sensibilidad.

Señalamientos políticos a Rosario Piedra

A seis años de haber asumido el cargo, la gestión de Rosario Piedra también enfrenta cuestionamientos desde el ámbito político. Legisladores de oposición han señalado una supuesta cercanía con el oficialismo, lo que, aseguran, ha debilitado la autonomía de la institución.

La diputada Laura Ballesteros afirmó que no se ha registrado un solo litigio relevante en favor de víctimas durante esta administración, y se sumó a las voces que piden su salida.

El debate sobre el papel de la CNDH sigue abierto. Mientras las cifras y testimonios alimentan la crítica, la exigencia central se mantiene: que el organismo retome su función esencial de defender a las víctimas y garantizar los derechos humanos en México.

