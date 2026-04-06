Desapariciones en México llegan a la Asamblea General de la ONU; Expertos alertan 40 casos diarios

Las desapariciones en México han encendido las alertas a nivel nacional. La polémica crece entre señalamientos, respuestas oficiales y los constantes reclamos de familiares de las víctimas que exigen justicia. El tema ha escalado hasta instancias internacionales, provocando una fuerte controversia tras la decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas de llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU para activar la atención del mundo.

El Gobierno califica el informe de "tendencioso"

A pesar de la gravedad del anuncio, el Gobierno mexicano calificó la postura del Comité como "tendenciosa" y aseguró que en el país no existe una política de Estado para desaparecer personas. A este rechazo se sumó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que advirtió que el organismo internacional se basa en posturas sesgadas, defendiendo la narrativa oficial frente al escrutinio externo.

Polémica por desapariciones 🚨



El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU llevará el caso de México ante la Asamblea General, encendiendo el debate nacional.



Mientras el gobierno lo califica como “tendencioso”, colectivos y expertos advierten que negar la crisis… pic.twitter.com/AIoWBHzk2r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 6, 2026

"No es un golpe político, es una hemorragia": Expertos y familiares

Para las madres buscadoras y diversos colectivos, la decisión de la ONU no es una ocurrencia ni un ataque político, sino el reconocimiento de una crisis que el Estado mexicano no ha querido asumir. Expertos en derechos humanos coinciden en que el informe busca proteger a quienes habitan y transitan por México, ante un riesgo que parece ir en aumento.

Santiago Corcuera, exintegrante del Comité de la ONU, destacó la alarmante aceleración de los casos: "Si en el sexenio de AMLO el ritmo era de 25 por día, ahora en la administración de la doctora Sheinbaum tenemos un ritmo de más de 40 por día. Si no se para la hemorragia, nos daría más de 80 mil desapariciones en el sexenio", advirtió.

Lamentan la descalificación como estrategia de Estado

Organizaciones de la sociedad civil, como Fundar, calificaron como "lamentable" que la respuesta oficial sea la negación. Humberto Guerrero, coordinador de derechos humanos en dicho centro, señaló que descalificar al Comité es "regatearle a las víctimas la posibilidad de verdad y de justicia".

La polémica deja una cifra contundente sobre la mesa: negar la realidad no borra el 98 por ciento de impunidad ni las más de 132 mil personas desaparecidas que siguen sin ser localizadas en el país.