El precio de subir a una combi: extorsión pone en riesgo a pasajeros y choferes en el Edomex

Mientras millones de estudiantes regresan a clases y dependen del transporte público, el cobro de piso mantiene en riesgo a choferes y pasajeros en el Estado de México. Conductores de distintas rutas denuncian extorsión y amenazas de muerte si se niegan a pagar, una situación que también ha derivado en ataques a bordo de las unidades. En Los Reyes La Paz, Edomex una agresión dejó varios heridos y provocó la muerte de una niña de 10 años y de otra pasajera, de acuerdo con los testimonios incluidos en el reportaje. El problema también alcanza algunos puntos de la Ciudad de México, como Ajusco, Indios Verdes, zonas del Centro e Iztapalapa.