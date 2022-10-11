VIDEO: Coche volador realiza su primer viaje público en Dubái

El pasado lunes el coche volador X2 EVTOL del fabricante chino XPeng realizó su primer viaje público, con lo que marcó una nueva era para un transporte más moderno e inteligente en Dubái.

El histórico vuelo de prueba tuvo una duración de 90 minutos sin ningún contratiempo, por lo que fue descrito por su fabricante como una "base importante para la próxima generación de coches voladores".

XPeng explicó que eligieron a Dubái para realizar el primer viaje público del coche volador por ser la ciudad más innovadora del mundo, agregó que ya están en proceso de investigación para avanzar al mercado internacional.

|Reuters

“Este es nuestro primer viaje público a nivel mundial y nuestro primer paso hacia el mercado internacional”, agregó Minguan Qiu, gerente general de Xpeng Aeroht.

Por su parte, el director ejecutivo de Oficinas Internacionales de la Cámara de Dubái de Comercio e Industria, Omar Abdulaziz AlKhan, dijo que el coche volador es un experimento muy importante para una de las empresas pioneras en el tema.

“La empresa china XPeng, que vale más de 20 mil millones de dólares, es uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos en China y pionera en la producción de coches voladores”, aseguró.

Abdulaziz AlKhan informó que el gobierno de Dubái, socios y empresarios de XPeng trabajan para establecer un marco en el sector privado de la ciudad para que los coches voladores se vuelvan una realidad en todo el mundo.

Dubai International Chamber hosted today the world’s first public flight of the pioneering eVTOL flying car X2 designed by Chinese electric vehicle manufacturer @XPengMotors at Skydive Dubai. pic.twitter.com/LgplPPMQD5 — Dubai International Chamber (@DxbChamberIntl) October 10, 2022

“El gobierno de Dubái, que es responsable de la regulación del aire, junto con los organizadores de este evento y los socios que han estado trabajando con nosotros durante los últimos ocho meses, comprenden la visión de la empresa (XPeng). Por lo tanto, ahora estamos estableciendo un marco con el sector privado en Dubái, no solo para este vehículo sino para este primer fenómeno de este tipo en el mundo”, agregó.

¿Cómo es el coche volador de Dubai?

El coche volador está equipado con un sistema de control de vuelo inteligente y capacidades de vuelo autónomo; además es la última generación de autos eléctricos del fabricante chino.

Este auto futurista no emite dióxido de carbono y cuenta con una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora.

