¡Tragedia en Costa Rica! Futbolista muere tras ser devorado por un cocodrilo

En Costa Rica, un joven fue devorado por un cocodrilo instantes después de que se lanzó a un río para nadar. La víctima era un futbolista, de 29 años, que acudió al lugar para entrenar con su equipo sin imaginarse la tragedia que estaría por ocurrir.

Los hechos sucedieron el pasado 29 de julio, en la Localidad de Santa Cruz, provincia de Guanacaste en Costa Rica. Lo más impactante del caso es que minutos de haber concluido el ataque, el reptil se paseó por todo el lago con el cuerpo del deportista a modo de trofeo.

Muerte del joven futbolista fue captada mediante video

Las impactantes imágenes quedaron grabas mediante video, en donde se observa el momento en que el cocodrilo atrapa al futbolista del brazo con sus colmillos y por ninguna circunstancia se le ven intenciones de soltar el cuerpo.

El joven fue identificado como Jesús Alberto López, quien era futbolista y jugaba para el Club Deportivo Río Cañas de Costa Rica, equipo que juega la liga de ascenso de ese país.

Según los expertos, el deportista fue enganchado por el reptil sin darse cuenta, por lo que los investigadores creen que el animal lo habría hundido en el lago para así facilitarse la caza de su presa.

Un joven futbolista murió atrapado por un cocodrilo en Costa Rica. Jesús Alberto López, de 29 años, decidió darse un chapuzón en el río Cañas cuando lo atrapó el cocodrilo. El reptil fue sacrificado para recuperar el cuerpo.

pic.twitter.com/Ler7gWcs6z — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) August 3, 2023

Cocodrilo tuvo que ser sacrificado para recuperar el cuerpo

De inmediato los testigos que se encontraban en el sitio corrieron para auxiliar al futbolista; sin embargo, ante la negativa del reptil para soltar el cuerpo del joven el cocodrilo tuvo que ser sacrificado.

El reptil murió a manos de los vecinos del lugar, quienes fueron en búsqueda del cocodrilo hasta encontrar al animal y terminaron matándolo con una bala para recuperar el cuerpo del deportista.

En redes sociales el Deportivo Río Cañas, equipo del joven muerto, se pronunció por el trágico fallecimiento de Jesús Alberto, destacando lo lamentable de su descenso y rindiendo homenaje a su vida: "Te llevas una parte de todos amigo…".