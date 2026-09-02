Han asegurado más de 10 cocodrilos en menos de una semana en Manzanillo, Colima

Las playas de Manzanillo, Colima, tienen una nueva señal de advertencia. Por primera vez, Protección Civil colocó banderas moradas para alertar sobre la presencia de cocodrilos y pedir a turistas y habitantes que no entren al mar en las zonas señaladas.

Durante la última semana, alrededor de 10 ejemplares fueron capturados y reubicados de manera segura, principalmente en diferentes puntos del municipio.

🐊 La Unidad Estatal de Protección Civil alerta por presencia de cocodrilos en playas de #Manzanillo, #Colima.



En la última semana capturaron al menos 10 ejemplares.



Se colocan banderas moradas como señal preventiva. Autoridades piden extremar precauciones y llamar a… pic.twitter.com/phjValeEsz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

¿Por qué están apareciendo cocodrilos en las playas de Manzanillo?

De acuerdo con Erick Alberto González Sánchez, director general de Protección Civil de Colima, la llegada de estos reptiles está relacionada con la temporada de lluvias.

El aumento en los niveles de ríos, esteros y lagunas genera corrientes que pueden sacar a los cocodrilos de los lugares donde normalmente permanecen y llevarlos hacia playas, calles e incluso zonas habitadas.

La presencia de estos animales no es nueva durante la temporada de lluvias en Manzanillo, aunque este año las autoridades han tenido que reforzar las acciones de vigilancia y captura.

¿Qué significa la bandera morada en las playas de Manzanillo?

La bandera morada funciona como una señal preventiva ante la presencia de fauna potencialmente peligrosa.

Por ello, cuando sea colocada, bañistas y turistas deben evitar ingresar al agua y mantenerse alejados de cualquier cocodrilo que aparezca en la zona.

Hasta el lunes 31 de agosto no se habían registrado ataques a personas relacionados con estos ejemplares.

¿Los cocodrilos de Manzanillo representan un peligro?

La mayoría de los ejemplares capturados durante la última semana mide entre uno y 1.5 metros, aunque Protección Civil advirtió que podrían encontrarse animales de mayor tamaño.

El riesgo puede ser especialmente alto para niñas, niños y mascotas. Un acercamiento, incluso para intentar tomar fotografías, podría provocar una reacción del animal.

En caso de encontrar un cocodrilo, la recomendación es clara: no acercarse, alimentarlo ni intentar atraparlo. Lo correcto es alejarse y reportar el avistamiento a los servicios de emergencia para que personal capacitado se encargue.

¿En qué otros municipios de Colima hay cocodrilos?

La presencia de cocodrilos también es habitual en Tecomán y Armería, aunque durante esta temporada no se han recibido reportes recientes en esos municipios.

Protección Civil explicó que Manzanillo concentra numerosos esteros y lagunas, cuyos niveles aumentan con las lluvias y favorecen el desplazamiento de distintas especies.