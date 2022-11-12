¿Cómo y dónde hacer el reporte de una coladera abierta en CDMX?

Baches, fugas de agua, fallas en luminarias o una coladera abierta son algunos de los trámites que cualquier persona de la Ciudad de México (CDMX) puede realizar por dos medios. ¿Cómo y dónde se realiza el reporte?

Recientemente, una coladera abierta causó la muerte de dos mujeres en la CDMX, por ello, algunos ciudadanos preguntaron qué se debe hacer en caso de encontrar alguna alcantarilla sin tapadera.

El plan era divertirse en un concierto en la #CDMX, pero ocurrió una tragedia; dos jovencitas perdieron la vida al caer a una #coladera abierta, a unas calles de llegar a su destino.@karianacn nos tiene los detalles. pic.twitter.com/NDjpZ16nt2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 12, 2022

Las formas para realizar un reporte de una coladera abierta se puede realizar a través del Locatel y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

El robo de tapaderas de coladera es uno de los problemas que al causar accidentes en peatones y automovilistas ya llegó al Congreso de la CDMX en donde buscan castigar el robo de mobiliario urbano.

Esta iniciativa no solo va contra quienes dejan las alcantarillas sin tapadera, sino también contra quienes compran este mobiliario urbano, conocidos como pesaderos, por lo que se plantea castigar con cuatro y hasta nueve años y multas de casi 14 mil pesos.

¿Dónde reportar una coladera abierta en CDMX?

Con la llegada de las redes sociales se puede hacer el reporte sobre una coladera abierta a través de las cuentas de Twitter del Sacmex y Locatel, además de la página de este servicio de información.

Tanto en el Sacmex como en el Locatel se dará un folio de seguimiento sobre el reporte de la coladera abierta que permite al ciudadano que hizo el trámite darle seguimiento.

¿Deseas reportar alguna coladera sin tapa? 🕳



Ingresa a la página 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝟯𝟭𝟭𝙡𝙤𝙘𝙖𝙩𝙚𝙡.𝙘𝙙𝙢𝙭.𝙜𝙤𝙗.𝙢𝙭/ o en la 𝘼𝙥𝙥𝘾𝘿𝙈𝙓 📲 🖥️



✅ Registra tu correo para darle seguimiento 📩#0311InformaciónDigital#LocatelContigo2022 pic.twitter.com/h8g8X2ocwJ — @locatel_mx (@locatel_mx) August 10, 2022

¿Cómo reportar una coladera abierta en CDMX?

1. A través de Twitter buscar a Sacmex, en donde se debe de indicar la dirección exacta.

2. Una referencia, si existe, del lugar donde se encuentra la coladera abierta.

3. Adjuntar evidencia como videos o fotografías ayudará a las autoridades correspondientes a ubicar el lugar donde se encuentra la alcantarilla por tapas.

En el caso de Locatel, recientemente el gobierno de la CDMX anunció el lanzamiento de *0311 Locatel para la consulta de trámites. Además, se puede realizar un reporte a través de la página web.

1. En el caso de Locatel, se puede arrobar en Twitter a la cuenta oficial de este servicio y dar ubicación exacta de la coladera abierta, como calle, colonia, alcaldía, código postal y de ser preferencia alguna imagen.

Si el reporte sobre la coladera abierta u otro servicio urbano es a través de la página de Locatel, se tiene que ingresar palabras claves como bache, lámpara u otro.

1. Ingresar la ubicación del problema a reportar como calle, número, Código Postal, colonia, alcaldía, entre qué calles se ubican.

2. También se pueden cargar fotografías para complementar el reporte.

3. En este método es importante proporcionar algún correo electrónico y un teléfono de contacto de quien lo tramita o también la Llave CDMX.

4. Se proporcionará un folio por el reporte con el cual la persona podrá conocer el avance del mismo.