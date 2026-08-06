¡Se viene abajo! Colapsa parte de una vivienda en Iztapalapa y causa crisis nerviosa en personas

Un momento de tensión se vivió en la colonia Santa María Tomatlán, en la alcaldía Iztapalapa, luego de que colapsara parte de la estructura de una vivienda; la emergencia movilizó a los cuerpos de auxilio, que acudieron para atender el reporte y verificar que no existiera un riesgo mayor para los habitantes de la zona.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el incidente ocurrió en una vivienda donde se desplomó una estructura de bóveda catalana de aproximadamente cinco por ocho metros. Tras la evaluación inicial, dos personas fueron atendidas por personal de Protección Civil debido a una crisis nerviosa, sin que se informaran otras afectaciones.

¿Qué ocurrió en la colonia Santa María Tomatlán?Estructura colapsa

El reporte fue atendido por los servicios de emergencia, quienes realizaron una inspección del inmueble para descartar riesgos adicionales derivados del colapso.

Las autoridades precisaron que la estructura que se vino abajo correspondía a una bóveda catalana de aproximadamente 5 por 8 metros. Como parte del protocolo de atención, personal de Protección Civil brindó asistencia a dos personas que presentaron una crisis nerviosa tras el incidente.

Hasta el momento, la información oficial no reporta personas lesionadas por el derrumbe ni otros daños derivados de la emergencia.

¿Qué hacer ante un derrumbe o una emergencia?

En situaciones como un colapso estructural, las autoridades recomiendan evitar ingresar a inmuebles que presenten daños visibles y mantenerse alejados de las zonas de riesgo mientras trabajan los cuerpos de emergencia.

En caso de presenciar un derrumbe, un incendio, una explosión u otra situación que ponga en peligro la integridad de las personas, se debe solicitar apoyo a través del Número Nacional de Emergencias 911, donde se canalizan reportes relacionados con este tipo de incidentes.

El 911 también recibe llamadas por inundaciones, accidentes con personas lesionadas, emergencias médicas, electrocuciones, labores de parto y otros eventos que requieren atención inmediata de las autoridades.

Es importante destacar que la atención de derrumbes y afectaciones estructurales forma parte de las labores que realizan los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México, en coordinación con Protección Civil y otras dependencias.

En caso de requerir apoyo directo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la corporación también cuenta con el teléfono 55 8957 2692, además del servicio de atención a través del 911 para canalizar las emergencias de manera inmediata.