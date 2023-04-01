VIDEO: Colapsa techo del Apollo Theater en Illinois, EU; hay muertos y heridos

Lo que parecía ser una noche más en el Apollo Theater localizado en Illinois, Estados Unidos (EU) terminó por convertirse en una verdadera tragedia, ya que los tornados mortales provocaron el colapso del techo del recinto, dejando a decenas de personas heridas y otras más muertas.

De acuerdo con el departamento de bomberos de Illinois, EU, el episodio se vivió a las 19:55 hora local, durante concierto de heavy metal que se celebrará al interior del Teatro Apollo, Belvidere. En total, dentro de lugar se encontraban un aproximado de 260 personas que esperaban ver sus bandas favoritas.

De inmediato, servicios de emergencia se movilizaron para apoyar durante la tragedia, en la que al menos 28 personas fueron llevadas al hospital, de las cuales cinco tenían heridas graves, según los bomberos de Belvidere.

Hasta el momento, todas las personas que se encontraban al interior del Apollo Theater han logrado salir del recinto; sin embargo, aún no se tiene certeza del número de heridos y algunos medios locales aseguran que hay al menos una persona muerta.

Esto ocurrió durante el paso de un #tornado. pic.twitter.com/9mcOzFJcos — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 1, 2023

El Teatro Apollo abrió sus puertas en 1921, instalaciones que durante años han sido testigos de conciertos de música en vivo, obras de teatro y espectáculos, hasta ahora, que sorpresivamente el techo colapso.

Tormentas en Illinois, EU, dejan varios muertos y heridos

Las recientes tormentas en EU han originado que feroces tornados azoten en diversos puntos del país norteamericano, como el de esta noche en Illinois, que habría matado a al menos tres personas en total, tomando en cuenta la tragedia en el Apollo Theater.

Las autoridades informaron que el mal clima ya ocasionó daños extensos en partes del sur y el medio oeste, principalmente en los estados de Arkansas y Missouri, en donde fue declarado “estado de emergencia” al dejar sin electricidad a miles de hogares.

Por otra parte, un gran tornado atravesó la capital del estado de Arkansas, Little Rock, lo que dejó como saldo decenas de autos volcados, techos destrozados y cientos de árboles caídos, así como al menos 24 personas heridas.