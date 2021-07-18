Colilla de cigarro habría provocado incendio en parque de Cataluña

El incendio registrado en el Parque Natural del Cap de Creus, ciudad de Girona, en Cataluña, España, habría sido provocado por una colilla de cigarro lanzada desde un auto en movimiento, de acuerdo con reportes de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

Ferran García, jefe del cuerpo de bomberos catalán, explicó que aún quedan dos focos críticos del incendio, por lo que se trabajará para sofocarlos y poder darlo por controlado. El incendio comenzó el pasado viernes.

Sobre esta situación, el conseller de Interior de Cataluña, Joan Ignasi Elena, señaló que la principal hipótesis sobre la causa del incendio es una colilla de cigarro lanzada desde un vehículo en movimiento, hecho al que calificó como "indignante", pues ya han sido consumidas 500 hectáreas de bosque.

La unidad científica de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, ya está analizando una colilla encontrada en la zona del incendio, en buscar de restos de ADN para identificar al posible responsable de esta tragedia.

En caso de que se encuentren restos genéticos, los compararán con los de las personas fichadas en bases de datos policiales.

Además, el funcionario explicó que la situación en torno al incendio aún es complicada, pues aún existen corrientes de viento que han avivado las llamas por lapsos, además de que las condiciones climáticas de baja humedad también han ocasionado problemas.

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Una dotació de @BombersSitges treballa des d'ahir a l'#IFLlançà. Aquest matí 3 bombers fan relleu i seguiran treballant tot el dia. pic.twitter.com/4uDaXiRr5t — Bombers Sitges (@BombersSitges) July 17, 2021

Desde que se informó del incendio el pasado viernes, las llamas han consumido al menos 410 hectáreas, mientras que 350 personas han tenido que ser evacuadas de los municipios de Llançà y Port de la Selva, además de que se tuvo que interrumpir el servicio eléctrico a al menos 326 hogares de dichos municipios.

De los 350 evacuados, 231 personas han sido llevadas a las instalaciones del ayuntamiento Port de la Selva, mientras que el resto decidieron llegar a domicilios de familiares y amigos.

Por esta situación se reportan cinco heridos leves entre los cuerpos de emergencias, cuatro de ellos bomberos y el otro se trata de un guardabosques.

Para extinguir el incendio, han participado 15 aviones militares y aviones cisterna, además de que participan 90 unidades en tierra.

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