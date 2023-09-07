Colocan enorme “lapida” en forma de celular en tumba de joven

En redes sociales podemos ver de todo y prácticamente todo aquel que tenga un dispositivo con internet puede conocer lo que pasa en el otro lado del mundo y en este caso, la red nos trae un hecho particular: una "lapida" en forma de celular en la tumba de una joven fallecida.

El lugar donde descansa el cuerpo de una joven rusa tiene esta lápida de cinco pies (poco más metro y medio) de alto, en forma del celular favorito de la fallecida.

La “lapida” en forma de celular se encuentra en la tumba de una joven, pero se desconoce quién pudo haber hecho el trabajo; esto sorprendió a muchos.|Ufa1

De acuerdo con el portal Dailymail, no se conoce mucho sobre la joven Rita Shameeva excepto que era una gran viajera y tenía amigos en Alemania; la mujer tendría 25 años y está sepultada en una ciudad rusa.

La curiosa lápida está hecha de material de basalto y tiene la forma de un iPhone negro, a simple vista muy similar al dispositivo, que muestra una imagen de Shameeva y se dice que colocado por su padre Rais Shameev mucho después de su muerte en enero de 2016 por una causa desconocida, aunque no se ha pronunciado sobre el monumento.

El monumento se encuentra en una parte del cementerio de Yuzhnoye y se desconoce quién pudo haber hecho el trabajo. También presenta una maqueta de un código QR. De acuerdo con medios locales, se cree que la tumba fue encargada a una empresa siberiana que ofrece "accesorios para la muerte".

La “lapida” en forma de celular se encuentra en la tumba de una joven, pero se desconoce quién pudo haber hecho el trabajo; esto sorprendió a muchos.|Ufa1

La lápida sorprendió a propios y extraños por su diferencia a los adornos "tradicionales" en los cementerios y aunque no se sabe mucho de la historia de la joven, se le aprecia en algunas fotos mostradas por medios de aquel lugar como una mujer alegre.

Resalta que la original lápida tiene en lo que sería la "pantalla", la imagen de la joven, como si esto fuera la fotografía de portada del celular, lo que la hace más vistosa.

