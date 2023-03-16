Aumentan a 21 los muertos por explosión de mina de carbón en Colombia

Aumentaron a 21 los muertos por la explosión en una mina de carbón en Colombia, luego de que los rescatistas lograron sacar los cuerpos de 10 mineros que quedaron atrapados en minas contiguas del municipio Sutatausa del departamento de Cundinamarca.

Los equipos de emergencia se centraron en tratar de rescatar con vida a los trabajadores, sin embargo, no lo lograron. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, indicó que los rescatistas vieron los cuerpos de 10 personas más.

Tras la explosión, se reportaron 11 muertos, además de dos personas rescatadas con vida y siete que lograron salir sin ayuda de los servicios de emergencia.

Mi agradecimiento a @Bomberoscundi @BomberoFarfan @DefensaCivilCo @PoliciaCmarca @ANMColombia, todos y cada uno de los rescatistas que durante estos dos días se entregaron en cuerpo y alma a las labores de rescate en Sutatausa. Confirmamos 21 personas fallecidas, 9 con vida. pic.twitter.com/S1J9BYz4uh — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) March 16, 2023

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó la muerte de los 21 trabajadores, y envió un mensaje de solidaridad a las familias de los afectados.

"He estado en comunicación con el gobernador @nicolasgarciab quien me acaba de informar que pese a todos los esfuerzos de los equipos de rescate, lamentablemente 21 personas perdieron la vida en este trágico accidente en Sutatausa. Toda mi solidaridad a sus familias", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Las actividades en las minas fueron suspendidas, informó la agencia nacional de minería en su cuenta de Twitter, añadió que se llevará a cabo una investigación para establecer las causas de la explosión antes de considerar una reapertura.

He estado en comunicación con el gobernador @nicolasgarciab quien me acaba de informar que pese a todos los esfuerzos de los equipos de rescate, lamentablemente 21 personas perdieron la vida en este trágico accidente en Sutatausa. Toda mi solidaridad a sus familias. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 16, 2023

¿Cómo fue la explosión en Colombia?

La explosión tuvo lugar la noche del martes 14 de marzo en una zona rural de Satatausa, región ubicada al norte de Bogotá. De acuerdo con los primeros informes la explosiónocurrió debido a una acumulación de gases.

Este tipo de accidentes en minas de carbón y oro en Colombia son comunes, ya que la mayoría operan de manera ilegal e informal, por lo que no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas.

El accidente minero más reciente en el país ocurrió en junio de 2010, que provocó la muerte de 73 personas.

