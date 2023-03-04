Colombia quiere enviar hipopótamos de Pablo Escobar a México e India

El gobierno de Colombia informó que los 70 hipopótamos que pertenecían a Pablo Escobar serán trasladados en avión a México e India. Estos hipopótamos son hijos de los cuatro que trajo el narcotraficante a la hacienda Nápoles en los años 80.

Los hipopótamos serán trasladados en avión y serán sedados para evitar que se estresen durante el viaje. A México llegarán 10 de los animales, mientras que India se quedará con 60.

“En India nos han dicho que pueden recibir hasta 60 Hipopótamos, en México tienen la posibilidad de recibir hasta 10, Ecuador ha manifestado la posibilidad de recibir dos hipopótamos”, indicó el gobernador.

El traslado aéreo será una acción sin precedentes en el mundo, ya que será un reto para las autoridades ambientales por el peso de los hipopótamos, los cuales pueden pesar entre 1.5 y tres toneladas en su edad adulta.

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Los gastos logísticos serán cubiertos por los países receptores, por el momento solo se espera el visto bueno del gobierno colombiano para realizar el traslado.

“Aquí lo que necesitamos fundamentalmente es el tema de permisos, el tema reglamentario por eso el llamado es a las instituciones en el orden nacional y en cualquier otro orden a que se acelere la autorización para lograr ese propósito que es un propósito de contenido ambiental y de defensa hacia los animales”, indicó Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquía, donde se encuentra los hipopótamos.

¿Cuál es el problema con los hipopótamos de Pablo Escobar?

Los hipopótamos de Pablo Escobar llegaron en 1984 para formar parte del zoológico ilegal que el narcotraficante tenía en su hacienda; sin embargo, su descontrolado reproducción ha causado preocupación en el gobierno de Colombia.

Tras la muerte de Escobar, los paquidermos quedaron en la hacienda, en un entorno diferente al suyo, aunque se acostumbraron rápidamente, convirtiéndose en un peligro para la flora y fauna del lugar.

Los cuatro hipopótamos llevados por Pablo Escobar superpoblaron el Magdalena Medio de Antioquía, por lo que el censo actual de estos animales se contabiliza entre 130 y 160 animales, así que se estudia la posibilidad de seguir enviándolos a otros países.

