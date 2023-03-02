Colombia: dos muertos y 88 retenidos en protesta contra petrolera

Un policía y un campesino murieron el jueves 2 de marzo en medio de una violenta protesta de habitantes de una zona del suroeste de Colombia que exigen obras sociales a la empresa petrolera Emerald Energy, mientras que 79 efectivos policiales y nueve empleados de la compañía fueron retenidos, informó la Defensoría del Pueblo.

Los hechos se registraron en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, en donde el campamento de Emerald Energy fue atacado e incendiado por los manifestantes, según reportes de la Policía Nacional.

Fuentes de la Policía Nacional dijeron que el agente y el campesino murieron por heridas de bala y aseguraron que informaciones de inteligencia indican la presencia en la zona así como la presunta responsabilidad en el ataque de disidencias de las FARC que rechazaron un acuerdo de paz de 2016 que permitió la desmovilización de la mayoría de esa guerrilla.

De inmediato no fue posible obtener comentarios de la petrolera Emerald Energy, del grupo estatal chino Sinochem.

A esta hora arde el pozo petrolero de Emerald Energy.

No dejan entrar a los bomberos de San Vicente del Caguán y el riesgo para la población es enorme.

No se les olvide, 30.000 barriles de petróleo están almacenados aquí. pic.twitter.com/q0bySr78lK — DoñaPily (@dona_pily2) March 2, 2023

"Resulta lamentable que, en el marco de las protestas sociales, hayan dejado un policía y un campesino muertos, varios policías con restricción de la movilidad y varios heridos", dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo, sobre la protesta contra Emerald Energy.

"Las acciones violentas y las vías de hecho solo generan más violencia y no facilitan los espacios de diálogo entre las partes para encontrar acuerdos", aseguró el funcionario, quien ofreció su mediación para restablecer el diálogo con la petrolera y evitar nuevos hechos de violencia.

Continúan las protestas en Colombia

Campesinos e indígenas de la zona colombiana de San Vicente del Caguán, que desde hace varios días mantenían bloqueado el acceso a las instalaciones de la Emerald Energy, exigen el mantenimiento de una carretera que atraviesa la región.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el desplazamiento a la zona de una comisión de los ministerios de Defensa y del Interior para atender la situación y evitar nuevos hechos de violencia. Petro busca un acuerdo de paz con las disidencias de las FARC como parte de sus esfuerzos por detener el conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado 450,000 muertos en Colombia.

Las protestas sociales en las zonas de proyectos petroleros y mineros suelen ser frecuentes en Colombia para presionar por obras como carreteras, escuelas, hospitales y acueductos.

