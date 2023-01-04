Colombia suspende alto al fuego con ELN tras rechazo de grupo rebelde

El gobierno de Colombia suspendió el alto al fuego que sostenía con los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), después de que el grupo guerrillero indicó que no iba a detener los combates.

El alto al fuego se anunció hace apenas cuatro días, lo que representó un revés para los planes del presidente Gustavo Petro, quien prometió llevar la paz a Colombia, país que lleva 60 años de conflicto y que ha dejado más de 45 mil muertos.

En la víspera de Año Nuevo, Gustavo Petro anunció el alto al fuego que estaba programado para llevarse a cabo durante seis meses con el ELN, el Clan del Golfo y grupos disidentes dirigidos por exmiembros de las FARC.

Sin embargo, a tan solo unos días del anunció, este miércoles el ELN indicó que el alto al fuego es un asunto que se tenía que discutir en las negociaciones de paz en curso con el gobierno y que no estaba vigente.

|Reuters

El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que el ELN ha planteado la importancia de un alto el fuego bilateral en múltiples ocasiones.

"El gobierno de Colombia declaró el alto el fuego bilateral, pero ante la posición asumida públicamente ayer, según la cual se debe llevar a la mesa de negociación el protocolo de dicho cese al fuego, hemos decidido suspender”, indicó Prada.

Gobierno de Colombia pide al ELN una tregua

El gobierno de Colombia instó al ELN a declarar una tregua verificable mientras se discute el tema en las negociaciones, cuya próxima ronda se llevará a cabo en México, dijo Prada.

"Solo cuando tengamos totalmente acordadas las condiciones de los protocolos podremos levantar la suspensión", dijo, y agregó que mientras tanto el ejército y la policía pueden continuar su ofensiva contra los rebeldes.

Prada dijo que los cese al fuego seguían vigentes con los otros cuatro grupos: disidentes de las FARC conocidos como Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia; el Clan del Golfo; y las Autodefensas de Sierra Nevada.

El gobierno de Gustavo Petro dijo que hablará con grupos armados de todo tipo para buscar acuerdos de paz o acuerdos de rendición.