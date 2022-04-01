Decomisan en Colombia 143 tarántulas que tenía como destino México

Autoridades de Colombia incautaron 143 tarántulas que iban a ser enviadas de manera ilegal a la Ciudad de México desde el aeropuerto Internacional de Bogotá, el pasado 31 de marzo.

La Secretaría de Ambiente de Colombia informó que hallaron 143 tarántulas del suborden Mygalomorphae, los cuales se encontraban en bolsas de plástico camufladas dentro de un tablero de ajedrez que no contaba con la ventilación adecuada para los arácnidos.

“Estaban en un montón de juegos de mesa que pretendían viajar de Colombia a la Ciudad de México. Gracias a la información oportuna brindada por las empresas de carga que observaron esta sospechosa situación, acudimos de inmediato y encontramos las tarántulas ”, aseguró John Alzate, comandante de la junta de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

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Encuentran 143 tarántulas que iban de contrabando a México

Las autoridades de Colombia indicaron que el decomiso se realizó gracias a una empresa de paquetería que reportó la presencia de objetos extraños al pasar por los escáneres de la terminal de carga.

“La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio del Ambiente de la república, realizó un importante decomiso en el Aeropuerto Internacional El Dorado. 131 tarántulas estaban vivas, mientras que 12 estaban muertas”, detalló John Alzate, comandante de la Junta de Protección y Servicios Especiales.

Autoridades de Colombia iniciaron una investigación para determinar responsabilidades e iniciar los respectivos procesos para aplicar las sanciones pertinentes a quien o quiénes resulten culpables del contrabando de las tarántulas que iban a Ciudad de México.

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La Secretaría de Ambiente indicó que las tarántulas fueron trasladadas al Centro de Atención, Evaluación y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre, donde profesionales realizarán los cuidados médicos, nutricionales y biológicos necesarios para estabilizarlos. Posteriormente los funcionarios decidirán si liberan a los arácnidos o lo reubican.

Los traficantes de vida silvestre se sienten atraídos por Colombia porque es uno de los 17 países megadiversos del mundo, donde habitan decenas de miles de especies.

