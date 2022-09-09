Colombia y Venezuela reabrirán su frontera el 26 de septiembre

Gustavo Petro y Nicolás Maduro, presidente de Colombia y Venezuela respectivamente, acordaron reabrir su frontera en común para el paso de transporte de carga a partir del 26 de septiembre.

En esa misma fecha también se reanudarán los vuelos entre Colombia y Venezuela.

"El próximo 26 de septiembre daremos apertura a la frontera entre Colombia y Venezuela. Como primer paso, se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países", dijo Petro en su cuenta de Twitter.

El próximo 26 de septiembre daremos apertura a la frontera entre Colombia y Venezuela. Como primer paso, se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países. Confirmamos el compromiso del Gobierno por restablecer las relaciones de hermandad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 9, 2022

Al mismo tiempo, Maduro escribió un mensaje similar y detalló que habrá vuelos entre Caracas y Bogotá, así como entre la ciudad venezolana de Valencia y la capital colombiana. "El intercambio y la cooperación entre nuestros pueblos reinician con buen pie", aseguró Maduro.

Actualmente, el transporte de carga entre Colombia y Venezuela solo está permitido a través de un punto de cruce a lo largo de la frontera de 2 mil 219 kilómetros, que tiene decenas de pasos irregulares y alberga el contrabando de combustible y alimentos, así como el tráfico de drogas.

Sin embargo, la frontera entre Colombia y Venezuela sí ha estado abierta para el paso de peatones desde mediados del año pasado, y muchos venezolanos van a Colombia a comprar productos básicos.

Cómo es la relación entre Colombia y Venezuela

Colombia y Venezuela rompieron relaciones a inicios del 2019, cuando opositores venezolanos intentaron cruzar desde territorio colombiano cargados con alimentos y medicinas, argumentando que esa ayuda encubría un intento de golpe de Estado.

Además, gobiernos colombianos anteriores acusaron a Nicolás Maduro de albergar a terroristas y criminales de Colombia, acusaciones que el mandatario negó.

Me alegra mucho anunciar que a partir del #26Sep daremos apertura conjunta a las fronteras entre Venezuela y Colombia. Además, reanudaremos los vuelos entre Caracas - Bogotá y Valencia - Bogotá. El intercambio y la cooperación entre nuestros pueblos, reinician con buen pie. pic.twitter.com/5iTqHbCVY5 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 9, 2022

A raíz del cierre de la frontera, en los últimos años se fortaleció la presencia de grupos armados ilegales que controlan el narcotráfico y el contrabando de mercancías por cientos de atajos.

Sin embargo, los lazos entre Colombia y Venezuela se estrecharon desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia del país, posteriormente, los dos mandatarios anunciaron cooperación en vías aéreas.