Colombiana Tatiana Vanessa desaparece en San Luis Potosí; hallan cuerpo e investigan si es ella

Tatiana Vanessa Almanza García, de nacionalidad colombiana, fue reportada como desaparecida en San Luis Potosí; sin embargo, las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer e investigan si se trata de ella.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí emitió la ficha de búsqueda para encontrar a la mujer de 32 años, quien fue vista por última vez el 25 de agosto de 2026.

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Esto se sabe de la desaparición de Tatiana Vanessa Almanza García

De acuerdo con la el boletín de búsqueda, el último dato que se tiene de Tatiana Vanessa Almanza García es que se comunicó desde esa fecha y presuntamente viajó a San Luis Potosí.

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General de San Luis Potosí, informó que una persona reportó la desaparición, pero no se sabe quién es o la relación que tenga con Tatiana.

Posteriormente, una hermana de la mujer de nacionalidad extranjera hizo el reporte de la desaparición a distancia por una videoconferencia desde Colombia.

Vestía una blusa de mezclilla con marngas largas y con escote al frente. Como señas particulares tiene un tatuaje en el brazo izquiero que dice "Jerónimo".

Mide 1.70 metros, es de complexión robusta, tez morena clara y tiene cabello largo y negro, así como cejas gruesas y delineadas; ojos medianos color café oscuro y pestañas postizas.

Es de cara redonda, nariz mediana y base afilada, boca grande, labios gruesos, orejas y frente pequeñas, y tiene mentón ovalado.

#BúsquedaDePersonasSLP | Solicitamos de tu colaboración para localizar a Tatiana Vanessa Almanza García, quien se presume viajó al municipio de San Luis Potosí, S.L.P.

Con probidad, profesionalismo y justicia, la Fiscalía trabaja al servicio de las y los potosinos. pic.twitter.com/8LsV92BZyS — Fiscalía San Luis Potosí (@FiscaliaSLP) September 1, 2026

Tania Vanessa salió de CDMX y llegó a San Luis Potosí donde desapareció

La fiscal general de San Luis Potosí informó que fue encontrada una mujer sin vida en el municipio de Villa de Reyes, pero hasta el momento no está confirmado que sea la colombiana Tatiana Vanessa.

Tatiana Vanessa venía de la Ciudad de México (CDMX), pero llegó a San Luis Potosí y desde ese momento nada se sabe de su paradero.

La mujer encontrada sin vida no ha podido ser identificada debido a las condiciones en las que fue encontrada.

"Anoche encontramos un cadáver por la zona de Villa de Reyes, se están llevando a cabo las pruebas periciales para establecer si es ella (...) es una mujer que tiene por característica un tatuaje y eso es lo que estamos tratando de corroborar", informó la fiscal.