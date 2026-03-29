¡Ya inauguraron la “Tranformación de 4ta”! Así cortaron el listón vecinos de Tultitlán en el Edomex
Habitantes de Tultitlán en el Edomex inauguraron sarcásticamente sus calles. Con martillo en mano, colocaron láminas con nombres como “Desfalco Segalmex” y “Huachicol Fiscal” para protestar contra morena.
Para vecinos en el municipio de Tultitlán, Edomex, se agotó la paciencia. La decisión administrativa de la gestión pasada de Elena García, terminó con protestas del pueblo.
Los habitantes de las colonias Firmeza Uno, Dos, Tres y El Paraje decidieron tomar los antiguos nombres y el martillo por propia mano para protestar contra el cambio de nombre de su colonia por el de "Cuarta Transformación".
Caos en Tultitlán; vecinos de la colonia Cuarta Transformación encaran a la alcaldesa— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 20, 2026
Habitantes intentaron portazo en un Cabildo Abierto para reclamar a la presidenta Ana María Castro.
Los vecinos exigen que se respeten los nombres de sus calles inspirados en AMLO, como "Me… pic.twitter.com/0WZa0Z1LTB
La inauguración de la "Colonia Transformación de Cuarta"
Con un listón rojo, los vecinos realizaron un corte inaugural a la nueva colonia. Para ellos, el nuevo nombre que impusieron las autoridades no los representa, por lo que decidieron rebautizar su zona como la "Colonia Transformación de Cuarta".
Aseguran que el cambio de nombre oficial es una burla a su identidad y una maniobra política que solo les trae problemas administrativos y gastos innecesarios.
Calles con nombres de "Narcoestado" y "Segalmex" en el Edomex
La protesta no se quedó solo en el cambio de nombre de la colonia. Los inconformes fabricaron y colocaron placas de nomenclatura con nombres que, según ellos, reflejan la verdadera situación del país.
Ahora, en las esquinas de Tultitlán se pueden leer calles llamadas "Narcoestado", "Cártel de la Barredora", "Desfalco Segalmex" y hasta "Desaparecidos del Bienestar". Con estas placas, buscan que cada que un funcionario pase por ahí, recuerde las deudas pendientes que tienen con la ciudadanía.
¡Cambio de nombres de parte de morena golpeó economía de los vecinos en Tultitlán, Edomex!
Más allá de la ideología, hay un problema que tiene a los vecinos furiosos. El cambio de nombre de la colonia implica que todos sus documentos oficiales, desde escrituras de propiedad hasta recibos de servicios y credenciales de elector, pierdan validez o tengan datos incorrectos.
Realizar estos trámites de corrección representa un gasto de dinero y tiempo que los habitantes no están dispuestos a pagar por una decisión en la que nunca les preguntaron su opinión.
Las calles "El Rey del Cash" y "Ana de vacaciones"
Entre las láminas que clavaron, también aparecieron nombres como "Huachicol Fiscal", "El Rey del Cash" y hasta "Ana de vacaciones", en clara alusión a polémicas de la administración pública.
Los manifestantes señalaron que si las autoridades se burlaron de la población al querer imponerles un nombre político a sus hogares, ahora ellos les devuelven la burla utilizando el espacio público para exhibir sus reclamos.
Mismos problemas y sin soluciones para #México— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026
En un acto de protesta simbólica, vecinos de #Tultitlán decidieron cambiar el nombre de sus calles tras la imposición de nomenclaturas ligadas a programas federales.
La alcaldesa Elena García sustituyó nombres tradicionales por… pic.twitter.com/Q6OEVvlJR8
La voz de Tultitlán no se va a apagar
El grupo de manifestantes dejó claro que a penas van comenzando. Mientras el ayuntamiento no dé marcha atrás con el cambio de nombre de las colonias Firmeza, las movilizaciones y el "re-etiquetado" de calles continuarán.
Los vecinos vigilan sus nuevas placas y aseguran que no permitirán que nadie las quite hasta que su voz sea escuchada en el palacio municipal.