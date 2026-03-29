¡Ya inauguraron la “Tranformación de 4ta”! Así cortaron el listón vecinos de Tultitlán en el Edomex

Para vecinos en el municipio de Tultitlán, Edomex, se agotó la paciencia. La decisión administrativa de la gestión pasada de Elena García, terminó con protestas del pueblo.

Los habitantes de las colonias Firmeza Uno, Dos, Tres y El Paraje decidieron tomar los antiguos nombres y el martillo por propia mano para protestar contra el cambio de nombre de su colonia por el de "Cuarta Transformación".

Caos en Tultitlán; vecinos de la colonia Cuarta Transformación encaran a la alcaldesa



Habitantes intentaron portazo en un Cabildo Abierto para reclamar a la presidenta Ana María Castro.



Los vecinos exigen que se respeten los nombres de sus calles inspirados en AMLO, como "Me… pic.twitter.com/0WZa0Z1LTB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 20, 2026

La inauguración de la "Colonia Transformación de Cuarta"

Con un listón rojo, los vecinos realizaron un corte inaugural a la nueva colonia. Para ellos, el nuevo nombre que impusieron las autoridades no los representa, por lo que decidieron rebautizar su zona como la "Colonia Transformación de Cuarta".

Aseguran que el cambio de nombre oficial es una burla a su identidad y una maniobra política que solo les trae problemas administrativos y gastos innecesarios.

Calles con nombres de "Narcoestado" y "Segalmex" en el Edomex

La protesta no se quedó solo en el cambio de nombre de la colonia. Los inconformes fabricaron y colocaron placas de nomenclatura con nombres que, según ellos, reflejan la verdadera situación del país.

Ahora, en las esquinas de Tultitlán se pueden leer calles llamadas "Narcoestado", "Cártel de la Barredora", "Desfalco Segalmex" y hasta "Desaparecidos del Bienestar". Con estas placas, buscan que cada que un funcionario pase por ahí, recuerde las deudas pendientes que tienen con la ciudadanía.

¡Cambio de nombres de parte de morena golpeó economía de los vecinos en Tultitlán, Edomex!

Más allá de la ideología, hay un problema que tiene a los vecinos furiosos. El cambio de nombre de la colonia implica que todos sus documentos oficiales, desde escrituras de propiedad hasta recibos de servicios y credenciales de elector, pierdan validez o tengan datos incorrectos.

Realizar estos trámites de corrección representa un gasto de dinero y tiempo que los habitantes no están dispuestos a pagar por una decisión en la que nunca les preguntaron su opinión.

Las calles "El Rey del Cash" y "Ana de vacaciones"

Entre las láminas que clavaron, también aparecieron nombres como "Huachicol Fiscal", "El Rey del Cash" y hasta "Ana de vacaciones", en clara alusión a polémicas de la administración pública.

Los manifestantes señalaron que si las autoridades se burlaron de la población al querer imponerles un nombre político a sus hogares, ahora ellos les devuelven la burla utilizando el espacio público para exhibir sus reclamos.

Mismos problemas y sin soluciones para #México



En un acto de protesta simbólica, vecinos de #Tultitlán decidieron cambiar el nombre de sus calles tras la imposición de nomenclaturas ligadas a programas federales.



La alcaldesa Elena García sustituyó nombres tradicionales por… pic.twitter.com/Q6OEVvlJR8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

La voz de Tultitlán no se va a apagar

El grupo de manifestantes dejó claro que a penas van comenzando. Mientras el ayuntamiento no dé marcha atrás con el cambio de nombre de las colonias Firmeza, las movilizaciones y el "re-etiquetado" de calles continuarán.

Los vecinos vigilan sus nuevas placas y aseguran que no permitirán que nadie las quite hasta que su voz sea escuchada en el palacio municipal.