Empresa fantasma, leche inexistente y hambre real: así operó el fraude en Segalmex

El escándalo de corrupción más infame ha salido a la luz: el desfalco multimillonario en Seguridad Alimentaria Méxicana (Segalmex).

La corrupción en Segalmex

Los gobiernos de la 4T guardan silencio, nadie habla del caso de corrupción más infame del sexenio de ya sabe quién, el desfalco multimillonario de seguridad alimentaria mexicana, Segalmex .

“Es de los más dolorosos porque involucró desvíos de recursos con la comida de las personas que más lo necesitaban y aquí hubo empresas fantasma que simularon comprar leche, comprar alimentos como maíz, frijol”, explicó Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Segalmex fue creado en 2019 para apoyar a pequeños productores y para distribuir alimentos básicos a bajo costo a las poblaciones más pobres del país, López Obrador puso al frente de este organismo a su amigo y ex jefe, Ignacio Ovalle.

Desde el primer año, la auditoria superior de la federación documento irregularidades y contratos con empresas fantasma.

“Desde que el escándalo explotó, el gobierno se dedicó a protegerlo, siempre el presidente dijo que a Ignacio Ovalle, a pesar de que era el titular y de que había firmado muchos de los documentos con las irregularidades de Segalmex, que él había sido engañado por algunos funcionarios bajo su supervisión y que él no tenía ningún tipo de responsabilidad”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

El fraude en Segalmex asciende a más de 15 mil millones de pesos y quienes pagaron las consecuencias, fueron los que no tuvieron nada que llevar a su mesa , sin entender lo que realmente estaba pasando.

“Cuando iban a su tienda de Liconsa o de Diconsa, no había leche, y no es claro qué sucedió ahí, no es claro que no hay leche porque fingieron una compra simulada de leche y se robaron todo con empresa fantasma, pero ciertamente eso implicó o un día de hambre o un momento en que, pues la pérdida de nutrición es uno de los temas más delicados y más en la primera infancia”, mencionó Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Cambian nombre de Segalmex por Alimentación para el Bienestar

Hasta el momento, hay 28 empleados y funcionarios detenidos, la mayoría, de bajo nivel, y a Segalmex solo le cambiaron el nombre, ahora es Alimentación para el Bienestar.

Sin embargo, el gobierno de la 4T le apuesta al olvido, pero es difícil que millones de mexicanos de escasos recursos olviden el mayor atraco del que han sido víctimas, perpetrado precisamente por el régimen que prometió velar por ellos.