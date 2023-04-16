56 civiles mueren luego de enfrentamientos entre ejército y paramilitares en Sudán

El ejército de Sudán lanzó ataques aéreos frente la base de una fuerza paramilitar rival cerca de la capital, en un intento por reafirmar el control sobre el caótico país el domingo. La lucha por el poder estalló en enfrentamientos que mataron a 56 civiles y decenas de combatientes.

En las primeras horas del domingo, los residentes informaron haber escuchado disparos y explosiones de artillería pesada durante la noche. La televisión Al Arabiya transmitió imágenes que mostraban una espesa columna de humo que se elevaba sobre algunos distritos de Jartum.

"Tenemos miedo, llevamos 24 horas sin dormir por el ruido y el temblor de la casa. Estamos preocupados por quedarnos sin agua y comida, y medicamentos para mi padre diabético", dijo a Reuters Huda, una joven residente en el sur Jartum.

¿Qué pasa en Sudán?

Los combates del fin de semana siguieron a las crecientes tensiones por la integración de las Fuerzas de Apoyo Rápido en el ejército de Sudán. El desacuerdo sobre el cronograma para eso ha retrasado la firma de un acuerdo respaldado internacionalmente con los partidos políticos sobre la transición a la democracia.

Los sindicatos de médicos dijeron que era difícil para los médicos y los enfermos ir y venir de los hospitales y pidieron al ejército y Fuerzas de Apoyo Rápido que proporcionaran un paso seguro.

Tagreed Abdin, un arquitecto que vive en Jartum, dijo que no había electricidad y que la gente estaba tratando de conservar las baterías de los teléfonos. "Podemos escuchar ataques aéreos, bombardeos y disparos", dijo.

El ejército de Sudán es leal al general Abdel Fattah al-Burhan mientras que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) son dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. Fue el primer brote de este tipo desde que ambos unieron fuerzas para derrocar al presidente Omar Hassan al-Bashir en 2019.

Derrotado intento de golpe de estado promovido por #EEUU en #Sudan, mercenarios abandonaron gran cantidad de equipos y armamentos en su huida, aviones Rusos MIG29 le dieron superioridad al gobierno frente a los mercenarios pro yanquis. pic.twitter.com/k18Nq4KDfy — Jose chino' Viamonte (@joseviamonte02) April 15, 2023

Control por Sudán

Al final de un día de intensos combates, el ejército golpeó una base perteneciente a las Fuerzas de Apoyo Rápido en la ciudad de Omdurman, que colinda con la capital, Jartum, dijeron testigos el sábado por la noche.

Tanto el ejército como las Fuerzas de Apoyo Rápido afirmaron que tenían el control del aeropuerto de Sudán y otras instalaciones clave en Jartum, donde los combates se desataron durante la noche.

Los dos rivales han estado compitiendo por el poder mientras las facciones políticas negocian la formación de un Gobierno de transición después del impacto militar de 2021.

Esfuerzos para terminar los enfrentamientos en Sudán

Las potencias internacionales, que incluyen a Estados Unidos, China, Rusia, Egipto, Arabia Saudita, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión Africana, han pedido el cese inmediato de las hostilidades en Sudán.

Los esfuerzos de vecinos y organismos regionales para poner fin a la violencia se intensificaron el domingo. Eso incluyó una oferta de Egipto y Sudán del Sur para mediar entre las partes en conflicto, según un comunicado de la presidencia egipcia.

Naciones Unidas condenó la muerte de tres empleados del Programa Mundial de Alimentos en medio de luchas en Sudán el sábado, señalando que las tres personas murieron mientras realizaban sus funciones.

Una confrontación prolongada podría hundir a Sudán en un conflicto generalizado mientras lucha frente el colapso económico y la violencia tribal, descarrilando los esfuerzos para avanzar hacia las elecciones.