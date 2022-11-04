Menos carne y combustibles fósiles; acciones vs. calentamiento global

Recortes drásticos en el uso de combustibles fósiles, aumento de bosques y comer menos carne. Estas son solo algunas de las acciones necesarias en esta década para contener el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de las temperaturas preindustriales, según un importante informe de la agencia de ciencias climáticas de la ONU el 4 de abril de 2022.

A pesar de las advertencias sobre el calentamiento global emitidas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) desde 1990, las emisiones globales han seguido aumentando en la última década, alcanzando su punto más alto en la historia.

El resultado: las emisiones globales están en camino de superar el límite de calentamiento de 1,5 grados C previsto en el Acuerdo de París de 2015 y alcanzar unos 3,2 grados C para finales de siglo.

La temperatura media global ya se ha calentado 1,1 grados centígrados por encima del promedio preindustrial. Y los científicos esperan que el promedio anual pueda estar entre 1,1 °C y 1,7 °C más cálido hasta 2026, lo que significa que existe la posibilidad de que podamos superar el umbral de calentamiento de 1,5 °C en los próximos cinco años.

Para fines de siglo, sin una acción climática agresiva, se estima que el calentamiento global alcanzará los 2,8 °C.

Pero incluso con el nivel actual de calentamiento, podríamos pasar varios puntos de inflexión climáticos.

La corriente oceánica que transporta el calor de los trópicos al hemisferio norte, por ejemplo, se encuentra ahora en su punto más lento en 1000 años, lo que pone en peligro los patrones climáticos históricos, dice el último informe multicientífico, que incluye contribuciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Comer menos carne y usar menos combustibles fósiles; acciones vs calentamiento global.

Casi 50% de la población mundial; vulnerable al calentamiento global

Casi la mitad de la población mundial se considera altamente vulnerable a los impactos del cambio climático: inundaciones, calor, sequías, incendios forestales y tormentas.

Para la década de 2050, más de 1600 millones de habitantes de las ciudades soportarán regularmente temperaturas promedio de tres meses de al menos 35 °C (95 °F).

El Ártico se está calentando cuatro veces más rápido que el resto del planeta. Eso es según un análisis publicado en Nature Communications Earth & Environment en agosto de 2022. Un modelo separado realizado por expertos muestra que tan pronto como en 2035, el hielo marino del Ártico podría caer por debajo de 400 mil millas cuadradas durante el verano.

Mientras Egipto se prepara para albergar la cumbre climática de la ONU en noviembre y el calentamiento global llega a un punto crítico para las naciones más pobres, la brecha entre el Sur Global y el mundo desarrollado, en términos de efectos climáticos y mitigación, se perfila con fuerza.