Comer proteína animal en los hogares mexicanos se está convirtiendo en un verdadero lujo presupuestal. De acuerdo con proyecciones del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), el consumo nacional de cárnicos apenas registrará un tímido crecimiento del 0.8% en 2026, una desaceleración drástica explicada por la pérdida de poder adquisitivo de las familias y el encarecimiento constante de los alimentos básicos. Para ponerlo en dimensión, mientras que en 2025 cada habitante consumía en promedio 85 kilogramos de cárnicos al año, sumando un total nacional de 11.5 millones de toneladas, hoy el presupuesto familiar ya no alcanza para llenar el plato con la misma frecuencia.

El panorama para la economía doméstica se torna aún más complejo hacia 2027, año en que los costos de operación de la industria ganadera continuarán trasladándose al consumidor final. Entre los factores clave que empujan al alza la canasta básica se encuentra la crisis sanitaria provocada por la plaga del gusano barrenador, la cual obligó a las autoridades a establecer estrictas inspecciones sanitarias en el traslado de ganado, encareciendo toda la cadena logística. A este cerco zoosanitario se suma la creciente inseguridad en las carreteras, que encarece los fletes de distribución, así como la volatilidad en las importaciones de carne, un factor determinante alertado por Macarena Hernández, directora general de Comecarne.

¿Cuánto podría subir el costo de la carne en tu gasto familiar?

El impacto directo en el monedero de las familias mexicanas se reflejará en aumentos diferenciados según el tipo de proteína que se lleve a la mesa. Para el ciclo 2027, la carne de res encabezará las alzas al registrar un incremento estimado del 6%, colocándose como el corte más castigado por los costos logísticos y de inspección. Por su parte, la carne de cerdo sufrirá un aumento proyectado del 4.8%, mientras que la carne de pollo, siendo históricamente la alternativa más accesible para los hogares de menores ingresos, se encarecerá un 3.3%.

Traducido al gasto cotidiano, un presupuesto familiar que destine semanalmente mil pesos exclusivamente a la compra de cárnicos variados tendrá que desembolsar hasta mil 60 pesos por la misma cantidad de alimento, acumulando un sobrecosto anual superior a los 3 mil pesos en la cesta de la compra. Este ajuste forzará a miles de cabezas de familia y consumidores a recortar porciones, sustituir cortes de res por pollo o reducir la presencia de proteína animal en sus comidas diarias para evitar que el presupuesto del hogar se desborde.